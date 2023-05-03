藥頭毒品暗藏喇叭音箱　警掏出「這一根」...讓500包毒品曝光

▲鹽埕警分局前往台南查獲大批毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鹽埕警分局日前接獲情資，黃姓男子（32歲）疑在台南地區非法持有大量毒品並販賣，1日在檢察官指揮下前往黃男住處查緝，黃男為了躲避查緝，竟將大量毒品藏在汽車後車廂的喇叭音箱內，但沒想到查緝員警竟隨身攜帶螺絲起子，打開音箱後果然搜出2700多克的多樣毒品，當場人贓俱獲。

▲嫌犯狡猾的將毒品藏在喇叭音箱內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鹽埕分局接獲線報後，與前鎮分局、鼓山分局及台南市政府警察局第五分局組成專案小組，並報請臺灣台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，專案小組歷經多日偵蒐，在1日持搜索票前往查緝。

警方先在台南市北區黃嫌住處內起出疑犯罪所得現金約30萬元及少量毒品咖啡包，警方懷疑黃嫌不可能僅有這麼少量的毒品，隨後仔細搜索黃嫌轎車，員警發現駕駛座旁夾層及後車廂喇叭音箱內「有異狀」，資深刑警拿出隨身攜帶的螺絲起子，撬開音箱蓋後，果然又查獲K他命12大包（毛重約1200公克）、毒品咖啡包418包（毛重約1562公克）、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）4小包等證物。

▲警方查獲毒品和贓款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，黃嫌運送及販賣毒品時，都將毒品藏在轎車後車廂喇叭音箱內以規避查緝，卻未料資深刑警出勤時都會隨身攜帶螺絲起子，且當時後車廂僅有喇叭音箱讓警方起疑，最後拆掉音箱後便發現大量毒品，讓黃嫌相當錯愕，全案將黃嫌依涉嫌違反毒品危害防制條例罪帶案偵辦並移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。