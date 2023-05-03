東非狒狒慘死！調查報告遲未出爐　動督盟籲過程應公開透明

▲六福村東非狒狒慘死，調查報告遲未出爐。（圖／攝影中心攝）

記者楊惠琪／台北報導

六福村東非狒狒逃竄18天後，慘死獵人槍下，引發全台譁然，各界追究六福村責任，農委會林務局會勘後限期1個月改善，但大限已到，事件調查報告遲未出爐。台灣動物保護行政監督聯盟今（3日）表示，林務局應盡快公開報告內容，再次前往六福村會勘應全程公開，且今年7月底的展演評鑑，從嚴把關。

動督盟表示，林務局在3月31 日前往六福村狒狒場區進行場勘，當天勘查後提出8點改善作業，包括於1個月內改善防逃設施、針對工作人員完成動物脫逃人員教育訓練、完成緩衝區與圍牆外樹木清理、對出入口控管嚴格執行等，以及6個月內完成動物登記及結紮、每日以空拍機掌控圈養環境等。

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動督盟指出，東非狒狒逃竄事件，國人高度關注，六福村被勒令1個月改善，期限已到，到底改善情況如何，林務局應公開說明，同時也呼籲林務局，辦理複勘時，全程應該公開透明，並依據「動物展演管理辦法」第21條邀請專家或民間團體協助。

動督盟說，改善作業落實與否攸關六福村是否有可能被撤銷展演場所資格，而依規定，六福村將於今年7月底前接受兩年一次的評鑑，動保團體將持續關注此評鑑過程，同時也呼籲主管機關從嚴把關，用高標準來檢視六福村整個展演場域。

林務局回應，新竹縣政府於上次會勘後，函請六福村於4月30日前將第一次改善情形回覆，目前尚未收到新竹縣政府的初審公文，待收到相關公文與改善報告後，將規劃於5月中旬前，再至六福村現勘。