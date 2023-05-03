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美國藍莓也驗出A肝！薛瑞元：今發公文要求好市多提說明

▲▼衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

好市多A肝莓果風波擴大！衛福部長薛瑞元今（3）日證實，過去兩天在邊境又查到好市多的「美國藍莓」檢出A肝陽性，已經下令食藥署暫停好市多莓果輸入。薛瑞元補充，暫停輸入措施原先實施1個月，今日將發出公文要求好市多提出說明檢討報告。

食藥署4月28日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利）」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。

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此為結果為後市場稽查，其實早於4月10日在邊境查驗就已經發現同款莓果產品A肝病毒陽性，該批退運銷毀，隔天啟動後市場稽查時同步預防性下架同品項產品，但沒有通知消費者，引起讓民眾多吃17天A肝莓果的爭議。

薛瑞元今（3）日於立法院社福衛環委員會會前受訪時先透露又有一批好市多莓果檢出A肝，要求食藥署暫停好市多莓果輸入。

薛瑞元休息時間再次受訪說明，事件最初是美國示警產品產地為墨西哥的冷凍有機草莓受A肝污染，國內無同批號產品輸入記錄，但食藥署擴大邊境查驗與後市場監測，皆發現好市多智利產冷凍三種綜合莓有A肝污染，最近這一兩天則是在邊境攔截到好市多美國產冷凍藍莓也有A肝，所以就暫時停止好是多莓果進口，並要求好市多提出說明。

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