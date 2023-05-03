41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

▲女總裁（前排右2）與男員工結婚，生下3胞胎。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

真愛不分年齡！大陸一名41歲女總裁李巧林，和小19歲的男員工蘇建軍相戀結婚，並不被外界看好，但2人一路走來互相扶持，女方甚至在50歲的時候，靠試管嬰兒成功生下3胞胎，現況也隨之曝光了。

綜合陸媒報導，李巧林出生於1958年，原本和老公在北京共同經營一家醫藥公司，育有一個兒子，擁有上千萬資產，當時年僅22歲的蘇建軍剛大學畢業，因緣際會來到這家公司上班。後來因為經營理念不同，她和丈夫爆發很大的衝突，更無意間發現丈夫出軌，婚姻已經名存實亡。

▲李巧林和蘇建軍一家人過得甜蜜幸福。（圖／翻攝自網易新聞）

某次聚會上，有2名同事喝酒發生衝突，蘇建軍很熱心連忙去勸架，卻被杯子砸中頭，李巧林聽聞消息後前來關心，雙方感情從此漸漸升溫。李巧林離婚後，蘇建軍和她越走越近，但在很多人眼中來看，他的目的就是為了錢。不過，之後發生一連串的事情，證明男方是真心的。

李巧林和蘇建軍在公司破產後，住在陰暗潮濕的地下室，一起度過金融危機，經過一段時間的艱苦奮鬥，終於讓公司起死回生，而小倆口也決定共度餘生。2人結婚後恩愛有加，雖然已經50歲，仍堅持做試管嬰兒，最後平安生下2個男孩和1個女孩，有了孩子後，生活更加幸福甜蜜，令外界稱羨。

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