　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

中國有一名女總裁，與小19歲男員工結婚，生下3胞胎。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女總裁（前排右2）與男員工結婚，生下3胞胎。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

真愛不分年齡！大陸一名41歲女總裁李巧林，和小19歲的男員工蘇建軍相戀結婚，並不被外界看好，但2人一路走來互相扶持，女方甚至在50歲的時候，靠試管嬰兒成功生下3胞胎，現況也隨之曝光了。

綜合陸媒報導，李巧林出生於1958年，原本和老公在北京共同經營一家醫藥公司，育有一個兒子，擁有上千萬資產，當時年僅22歲的蘇建軍剛大學畢業，因緣際會來到這家公司上班。後來因為經營理念不同，她和丈夫爆發很大的衝突，更無意間發現丈夫出軌，婚姻已經名存實亡。

李巧林和蘇建軍一家人過得甜蜜幸福。（圖／翻攝自網易新聞）

▲李巧林和蘇建軍一家人過得甜蜜幸福。（圖／翻攝自網易新聞）

某次聚會上，有2名同事喝酒發生衝突，蘇建軍很熱心連忙去勸架，卻被杯子砸中頭，李巧林聽聞消息後前來關心，雙方感情從此漸漸升溫。李巧林離婚後，蘇建軍和她越走越近，但在很多人眼中來看，他的目的就是為了錢。不過，之後發生一連串的事情，證明男方是真心的。

李巧林和蘇建軍在公司破產後，住在陰暗潮濕的地下室，一起度過金融危機，經過一段時間的艱苦奮鬥，終於讓公司起死回生，而小倆口也決定共度餘生。2人結婚後恩愛有加，雖然已經50歲，仍堅持做試管嬰兒，最後平安生下2個男孩和1個女孩，有了孩子後，生活更加幸福甜蜜，令外界稱羨。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
女師已婚未生子「熱心載童上課」遭毒男撞死　 妹淚盼：政府對毒駕、酒駕多努力
沙鹿海鮮餐廳13人結帳竟要4萬1　店家無奈發聲：不可能亂算錢
失聰嬤沒聽見鳴笛「橫衝直撞」　英勇站員4秒即刻救援

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名景點「變超醜」！　挨罵糟蹋古蹟...縣府回應了
美光規定「有缺失罰寫50次」　苦主寫到崩潰！內行：台積電也有
快訊／兄弟外援來了！　「大聯盟級洋投」本周抵台
峇里島5星飯店命案！他滿身血爬出求救　1女裸體死在浴缸
三重男把「爸爸骨灰罈」丟分隔島！　真相查出
快訊／被黃子佼點名罵！　《天下雜誌》道歉了
劉雨柔怒「1周只愛愛2次」！　騎身上求歡被拒動念離婚
國3少女墜樓亡！　母整理遺物怒告前男友性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

驚悚畫面曝！金髮猛男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

活春宮！店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

雲南發生「規模5.2地震」　大陸網友：在睡夢中被搖醒

28歲男玩水上浮橋「掙扎60秒溺斃」家人笑著喊加油　手機錄下過程

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

北捷恐怖淫男狂追抓奶影片曝！她等車遭猛撲壓地　胸部慘留爪痕

偷拍千年世界遺產莫高窟　陸旅遊博主「怒嗆」網友又道歉

收假了！　陸網曝「返杭列車」裡的小朋友都在趕作業

大陸大推「退林還耕」　成都否認浪費1500億剷平環城綠道

41歲女總裁嫁小19歲員工！50歲驚險生3胞胎...現況曝光

搶最佳拍照位置！300公尺高空纜車「男女大亂鬥」打成一團影片曝

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

驚悚畫面曝！金髮猛男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

活春宮！店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

雲南發生「規模5.2地震」　大陸網友：在睡夢中被搖醒

28歲男玩水上浮橋「掙扎60秒溺斃」家人笑著喊加油　手機錄下過程

Selina生子要暫退演藝圈？粉絲急壞　她認「會調整步調」首正面回應

台積電大客戶AMD財測普普　盤後股價挫逾6%

夫突停車拍下「重要時刻」妻傻眼　千人狂刷+1：錯過要等好幾年

租金三級跳！　高雄最強燒肉店傳續約觸礁

遙距感受的戰爭

嘴唇腫如香腸又「沾蜂蜜」！竟是細菌作怪　醫曝膿痂疹嚴重後果

台美軍事合作困境？　國防院所長：美國憂兩岸互動密切技術被偷

5月ETF除息秀！00878、00900六檔一次看　年化殖利率衝破6%

三坑抽水站施工　南桃園5／15起停水39hrs ...39萬戶受影響

台南捐贈繪本抵愛丁堡　黃偉哲：飄洋過海的是書香亦是情誼

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

28歲男玩水上浮橋溺斃！家人笑著加油錄全程

畫面曝！金髮男高樓墜地　網傳知名女主持遭抓姦現場

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

爆乳妹超市偷食物被捕！身分竟是IG網美

澳門賭場大亂鬥！8陸客互毆椅子滿天飛

陸白孔雀被遊客拔毛！嚇壞飛逃遭輾死

雲南發生規模5.2地震　陸網：睡夢中被搖醒

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

排錯隊直接平移過去！祖孫插隊被阻怒：我不是好惹的

41歲女總裁嫁小19歲員工！現況曝光

傳與女友吵架！金髮猛男掛外牆下秒高墜四肢變形

美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！ 「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

中國科學院院長參觀EUV光源樣機

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

企鵝妹認「愛玩無套多人運動、1晚3次↑」！

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面