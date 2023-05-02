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深化輔導桃園社會企業團隊　市府聘前行政院長毛治國擔任首席顧問

▲輔導桃園社企，市府聘毛治國擔任首席顧問

▲輔導桃園社企，市府聘毛治國擔任首席顧問。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政2日主持「桃園市政府社會企業委員會112年第1次會議」，邀請前行政院長、同時也是台灣尤努斯基金會的榮譽顧問毛治國先生擔任委員會的首席顧問。毛顧問在2014年院長任內，就開始推動社會企業的概念，並把行政院長官邸開放成孵化基地。

▲輔導桃園社企，市府聘毛治國擔任首席顧問

▲市府團隊召開社會企業委員會112年第1次會議。（圖／青年局提供）

同時也重申未來，大企業對有影響力的社企的支持不在只是活動贊助，而是幾百甚至上千萬的投入，社企這領域已經「起風了」，大家要放寬眼界把握機會參與。為深化輔導桃園市社會企業團隊，市府積極鼓勵NGO轉型為社會企業，也透過3大服務與每年超過100萬元的「創業資源」補助，加強扶植年輕人返鄉創立社會企業，解決桃園在地的社會或環境議題，讓桃園成為青年創業最友善的城市。

▲輔導桃園社企，市府聘毛治國擔任首席顧問

▲張善政市長進行社會企業-心輔犬活動體驗。（圖／青年局提供）

除了毛治國顧問帶來社會企業趨勢議題分享外，現場還安排心輔犬團隊進行體驗互動，透過與狗老師的互動，讓委員們能夠體驗由狗老師帶來超越言語療癒的感動。心輔犬團隊希望可以幫助更多不同狗場，或是動物之家裡面的浪浪，讓牠們有機會可以站上舞台，就像心輔犬一樣，然後可以服務各式各樣不同的人，讓這個社會變成人犬共好。

▲輔導桃園社企，市府聘毛治國擔任首席顧問

▲青年局侯佳齡局長與狗老師戚風。（圖／青年局提供）

藉由這次的互動體驗讓委員會的委員們對於流浪動物的議題能夠有更深刻的體驗，也希望在未來市府針對寵物收容的議題或是貓狗陪伴長輩等相關議題與社會企業合作，讓「永續+」持續在你我的日常生活發酵。

青年局長候佳齡指出，社會企業是國際發展趨勢，也是世界各國家用來解決環境永續、落實社會關懷的重要手段，因此希望能夠有更多關注社會、環境或是永續議題的人可以來桃園成立社會企業，市府為了推動、育成及輔導本市社會企業團隊，透過3大服務「推廣活動」、「輔導陪伴」加上每年超過100萬元的「創業資源」補助，鼓勵桃園青年成立社會企業，打造幸福社企生態及青年創業友善。

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