YTR裝好心請客　街友面前「自己大口嗑光」！影片被罵翻：太侮辱人

▲ 塞勒斯自願請街友吃飯，最後卻自己全部嗑光。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國YouTuber塞勒斯（Trevon Sellers）經常拍攝惡作劇影片，最近一次更新卻被質疑玩笑開過頭，因為他假意要買食物給街友，最後卻當著街友的面大口嗑光，原本滿心期待的街友失落全寫在臉上，引發眾多網友批評他的行為太過殘忍，簡直是在侮辱街友。

Homelessness is such a HUGE problem in Los Angeles, as well as all over the country & making videos like this one is absolutely disgusting.



This creator is an example of what is wrong with our society. pic.twitter.com/V4wSMZggU1 — dara faye (@darafaye) April 23, 2023

根據《商業內幕》，塞勒斯日前上傳這段近1分鐘的影片，可見他在一家連鎖速食店外說明，「加州洛杉磯無家可歸人口是全美國第三高，而我今天的工作就是確保街上少一個餓肚子的人」，接著向人行道上一名街友提議請他吃飯，自稱名叫伊斯瑞爾（Isreal）的男子馬上點頭，還和塞勒斯碰拳。

塞勒斯在速食店買了一份漢堡、薯條和飲料，走回街友身旁後先是作勢將飲料交給他，但在對方伸手想接過時又放到地上，薯條放在旁邊，最後拿出漢堡，一邊說著「我希望你能享用這些」，卻一邊打開包裝，開始狂嗑漢堡和薯條，大讚「真的很好吃」，吃完對街友說「保重，祝你今天愉快」，然後就拿起飲料轉身離開。

這段影片在許多推特網紅轉發後引發關注，一名自稱前議員候選人的洛杉磯女性就指出，「洛杉磯街友問題太龐大，整個國家都是，而且拍這種影片真的非常噁心。這名內容創作者就是我們社會問題的例子」，推文累積近40萬次觀看。網友也留言指責，「這太惡毒了」、「當著他的面吃掉還把影片上傳，真的太噁了」、「不敢相信有人覺得這很好笑」。

雖然塞勒斯事後在IG澄清，這段影片是照劇本演出，經過街友同意，也有付錢及送餐給對方當作報酬，仍引發許多網友批評他為賺流量不擇手段，他目前則已將影片下架。