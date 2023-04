YTR裝好心請客　街友面前「自己大口嗑光」！影片被罵翻：太侮辱人

▲ 塞勒斯自願請街友吃飯,最後卻自己全部嗑光。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國YouTuber塞勒斯(Trevon Sellers)經常拍攝惡作劇影片,最近一次更新卻被質疑玩笑開過頭,因為他假意要買食物給街友,最後卻當著街友的面大口嗑光,原本滿心期待的街友失落全寫在臉上,引發眾多網友批評他的行為太過殘忍,簡直是在侮辱街友。

Homelessness is such a HUGE problem in Los Angeles, as well as all over the country & making videos like this one is absolutely disgusting.



This creator is an example of what is wrong with our society. pic.twitter.com/V4wSMZggU1