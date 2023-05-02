投身補教20年！女師已婚未生子「熱心載童上課」　竟遭毒男撞死　

▲補習班業者說，將會盡力協助家屬處理後事。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓補習班女老師昨（1）日騎機車載10歲國小陳姓男童返回補習班，行經大里區益民路時，遭到1名疑似毒駕的林姓男子開車撞上，造成賴女送醫傷重不治，陳童左腳骨折。補習班業者今（2）日表示，賴女從事補教業近20年，教學認真、受到學生喜愛，對於發生此事非常遺憾，會盡力協助家屬處理後事。

補習班業者表示，賴女從事補教業快20年，工作表現良好，與小朋友互動佳，是一個很好的老師，雖然已結婚，但沒有小孩，可能因此便對班上的孩子視如己出，學生也很喜歡她。

業者說，賴女個性溫和，不太容易生氣的一個老師，小朋友都蠻聽她的話，也曾有家長指名要她教導自己家的孩子。針對昨天案件，補習班的家長大多已經知情，但擔心影響學生心理層面，還沒有很明確的跟學生講，將會挑選適當時機告訴學生，同時也進行輔導。

▲▼車禍發生後汽、機車受損嚴重。（圖／民眾提供）

業者指出，平時會有專車接送學生到補習班，但受傷陳姓男童的學校，只僅有他1個學生會到補習班，所以由賴女在每周一及周五，專程騎機車接陳童到補習班，業者哽咽表示：「發生這樣的事我也有錯，對於她（賴女）的離去感到很遺憾跟抱歉，會盡力協助家屬處理後事。」

警方調查，林姓男子（24歲）昨日下午3時許，開車行經大里區益民路，撞上對向的騎士賴女（45歲）及乘客陳姓男童，賴女送醫後因腦部受重創不治，陳童則受有骨折等傷。