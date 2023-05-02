趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　老師死在安親班門口學生骨折

記者鄧木卿／台中報導

台中市24歲林姓男子1日下午開車狂飆，興沖沖要去和友人開毒趴，不料在大里區益民路某處，毫無剎車的直接撞上機車雙載的師生，機車被撞離，在地上刮出39.5公尺痕跡，老師就死在安親班門口，學生骨折，林男汽車因水箱破裂逃不了，當場被趕來員警逮捕。警方在車內面紙盒發現15包毒品愷他命、44包甲基卡西酮毒咖啡包，他辯稱部份是毒品友人的，全案偵詢後依過失致死罪、毒品危害防制條例、公共危險移送偵辦。

▲▼毒犯飆速要去開毒趴，結果在安親班門口撞死安親班老師。（圖／民眾提供，下同）

45歲賴姓女子是安親班老師，昨天下午3點57分騎乘機車從學校搭載10歲的陳姓男學生，就在益民路一段155號要左轉穿越車道回安親班時，被直行飆速的林男開的車撞上，賴女送大里仁愛醫院急救不治死亡，學生左腳骨折，林男車速太快，車頭掉落，水箱破裂，無法啟動，剛好巡邏經過的交通分隊小隊長黃孝文馬上前往處理。

內新派出所所長黃琪勇、巡佐李坤忠、警員翁國淵、惠佳羽等人亦趕到場，發現林男神色慌張，身上帶有現金10多萬，經同意後搜索車內，在面紙盒內發現毒品愷他命15包、甲基卡西酮毒咖啡包44包，林男供詞反覆，對毒品及現金交待不清，警方訊問後依過失致死罪、毒品危害防制條例、公共危險移送台中地檢察署偵辦。