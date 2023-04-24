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社會 社會焦點 保障人權

毒趴2少女剛暴斃立馬約妹續攤　金毛男被聲押理由出爐

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲洪姓男子（中）涉開毒趴釀成2少女猝死，他棄屍逃走立馬再約妹吸毒續攤 。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名從事裝潢木工的洪姓男子，昨（23）上午5點多和2名少女到摩鐵開趴吸毒，不料2名少女疑似吸毒過量猝死，洪男將2名少女遺體棄置摩鐵樓梯落跑，竟隨即約另1名女子到桃園開房準備嘿咻，被循線追查的警員破門逮捕，今移送台北地檢署複訊後，檢方認為洪男涉犯轉讓禁藥致死重罪、犯罪嫌疑重大且有勾串、反覆實施同一犯罪之虞，向台北地院聲押禁見。

檢警調查，洪男（30歲）透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，昨上午5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，當天上午10點多洪男醒來，驚見2名少女沒了呼吸心跳，他慌忙想把2名少女載走但搬沒幾下就嫌重，於是將2名少女遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在洪男3人購買的休息鐘點時數到了之後敲房門催促，因而發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男逃離命案現場後，當天中午竟立刻邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，警方下午破門逮人，房內與命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命。

染著金髮的洪男今下午2點多被疑送北檢複訊，檢方指示法警採檢洪男毛髮以比對他有無吸毒。洪男供稱2名少女自備毒品赴約吸食，3人嗨完後睡覺，他發現2名少女躺在床上已斷氣，因害怕惹禍上身被查到吸毒，又搬不動遺體，才獨自逃離，但被問到毒品來源，洪男不肯吐實。

檢方訊後認定洪男涉犯法定刑至少7年徒刑的轉讓禁藥致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串與反覆實施同一犯罪之虞，今晚向北院聲請羈押禁見。因2名少女遺體無外傷，檢方將擇期解剖確認死因。

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