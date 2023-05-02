　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

攀岩場滑倒「竟摔進超窄洞穴」　英男全身卡死4小時傷重不治

▲▼英國一名男子在室內攀岩場摔跤卡住身亡。（圖／翻攝臉書Kong Adventure Keswick）

▲英國一名男子在室內攀岩場發生恐怖意外。（圖／翻攝臉書Kong Adventure Keswick）

記者吳美依／綜合報導

英國發生一起悲劇案件，49歲的卡爾（Carl O'Keefe）在室內攀岩場不慎滑倒，竟不巧摔入一個狹窄洞穴，全身動彈不得。儘管當局緊急救援，他仍受困4個多小時，送醫後傷重不治。

綜合外媒報導，4月22日，卡爾帶著4個孩子前往「Kong Adventure Centre」參加某家人生日聚會，未料發生恐怖意外。工作人員起初試圖幫忙，但在意識到救援難度太高之後，立刻通報當局。警消緊急到場施救，並在工作人員及熱心民眾的幫助下拆除攀岩牆面，耗時超過4小時才讓卡爾脫困。

▲▼英國一名男子在室內攀岩場摔跤卡住身亡。（圖／翻攝臉書）

▲49歲的卡爾在攀岩場重傷，送醫後不治身亡。（圖／翻攝臉書）

卡爾發生嚴重壓挫傷（crush injuries），儘管被緊急送往附近的坎伯蘭醫院（Cumberland Infirmary），仍在一周多後的4月30日下午3時宣告不治。

姊姊奧莉維亞（Olivia Short）和卡爾感情非常好，她已經在臉書發文證實噩耗。坎伯蘭郡議會（Cumberland Council ）表示，他們作為監管機構正在調查此案。「Kong Adventure Centre」發言人也說，「聽到這個可怕的消息，所有員工都感到震驚難過。此刻我們的心與家屬、朋友及所有相關人士同在。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
兆豐銀美女科長是內鬼！詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓
個資外洩高風險賣場前5名　蝦皮購物最多
陳水扁衝凱道找蔡英文！　陳情全文曝光
13人吃海鮮「噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行
23萬股民哭哭！　00900配息縮水了
總統盃金牌拳擊手淪打手！　國手選拔被淘汰變殘暴
快訊／陳水扁來了！　衝總統府陳情
快訊／郭台銘向韓國瑜道歉！　4年前有所得罪：希望能並肩作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

高中教書煞到15歲男學生　性感女師拍裸照「瘋狂引誘鮮肉上床」

攀岩場滑倒「竟摔進超窄洞穴」　英男全身卡死4小時傷重不治

日「失事黑鷹」打撈上岸！將分析黑盒子　仍有4人失蹤

北京抵制美中熱線　美憂恐為「台灣問題」擦槍走火

高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

陌生少女遞電子菸！3女吸完昏迷　遭4少年「遭集體性侵」

感謝蔡英文祝賀　巴拉圭總統當選人潘尼亞：加強與台歷史兄弟情誼

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

高中教書煞到15歲男學生　性感女師拍裸照「瘋狂引誘鮮肉上床」

攀岩場滑倒「竟摔進超窄洞穴」　英男全身卡死4小時傷重不治

日「失事黑鷹」打撈上岸！將分析黑盒子　仍有4人失蹤

北京抵制美中熱線　美憂恐為「台灣問題」擦槍走火

高空滑索教練「安全扣失靈」墜3層樓身亡　孩童校外教學目睹死狀

陌生少女遞電子菸！3女吸完昏迷　遭4少年「遭集體性侵」

感謝蔡英文祝賀　巴拉圭總統當選人潘尼亞：加強與台歷史兄弟情誼

20歲才見面！女瘋狂愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

AI教父離開Google「後悔畢生心血」　警告人工智慧將比人類更聰明

暖愛偏鄉！知本金聯世紀酒店辦公益餐會關懷體育班學生

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

阿聯酋航空夏日限定　一張登機證盡享阿聯境內數百種專屬服務

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

攝影師蹲下「狂拍裙底」！車展Show Girl火大痛罵　全過程被錄下

SEVENTEEN瘋子遇上瘋子！Joshua三行詩出賣DK電話　秒遭阻止封嘴

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

四心級醫療服務　嘉義慈濟拓展洗腎、復健、內視鏡、日照中心

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

女愛上同父異母弟　高調曬恩愛連生2孩

全球1400萬份工作未來5年恐消失

美術館360萬「天價香蕉」　大學生一口吃掉

她透視裝參加婚禮被罵爆　薄紗洩出黑色三角

體育課摔倒　16歲弟眼睛遭刺穿慘死

玻璃櫃用1年突爆裂　IKEA道歉了

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

警尋失蹤少女　竟找到7具遺體

修飛機「膠帶黏一黏」　專家解惑了

美宣布5／11邊境鬆綁　國際航空旅客入境免疫苗證明

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

更多熱門

相關新聞

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」

地穴隱居500天創紀錄！邊緣女「沒洗澡」

西班牙一名女性極限運動員、登山家弗拉米尼（Beatriz Flamini）接受實驗，她必須在暗無天日、深達70公尺的洞穴中獨自生活500天，打破世界紀錄，期間她和外界完全斷絕聯繫，根本不知道烏克蘭慘遭俄軍侵略、也無法得知世界正逐漸擺脫新冠疫情陰霾，可謂是「白天不懂夜的黑」。近日，她終於結束實驗重回地面。

女優洞穴解放拍慾照　突然漲潮尷尬受困

女優洞穴解放拍慾照　突然漲潮尷尬受困

即／龍洞攀岩意外！德籍男摔3米斷腿

即／龍洞攀岩意外！德籍男摔3米斷腿

杭州亞運最美攀岩場！隋朝古蹟在旁

杭州亞運最美攀岩場！隋朝古蹟在旁

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

關鍵字：

攀岩洞穴

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面