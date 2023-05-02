攀岩場滑倒「竟摔進超窄洞穴」　英男全身卡死4小時傷重不治

▲英國一名男子在室內攀岩場發生恐怖意外。（圖／翻攝臉書Kong Adventure Keswick）

記者吳美依／綜合報導

英國發生一起悲劇案件，49歲的卡爾（Carl O'Keefe）在室內攀岩場不慎滑倒，竟不巧摔入一個狹窄洞穴，全身動彈不得。儘管當局緊急救援，他仍受困4個多小時，送醫後傷重不治。

綜合外媒報導，4月22日，卡爾帶著4個孩子前往「Kong Adventure Centre」參加某家人生日聚會，未料發生恐怖意外。工作人員起初試圖幫忙，但在意識到救援難度太高之後，立刻通報當局。警消緊急到場施救，並在工作人員及熱心民眾的幫助下拆除攀岩牆面，耗時超過4小時才讓卡爾脫困。

▲49歲的卡爾在攀岩場重傷，送醫後不治身亡。（圖／翻攝臉書）



卡爾發生嚴重壓挫傷（crush injuries），儘管被緊急送往附近的坎伯蘭醫院（Cumberland Infirmary），仍在一周多後的4月30日下午3時宣告不治。

姊姊奧莉維亞（Olivia Short）和卡爾感情非常好，她已經在臉書發文證實噩耗。坎伯蘭郡議會（Cumberland Council ）表示，他們作為監管機構正在調查此案。「Kong Adventure Centre」發言人也說，「聽到這個可怕的消息，所有員工都感到震驚難過。此刻我們的心與家屬、朋友及所有相關人士同在。」