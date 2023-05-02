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大陸 大陸焦點 特派現場

五一連假全出巢　傳珠峰「堵人」到凌晨2點！拍攝者澄清

▲▼珠峰堵人。（圖／翻攝自微博）

▲珠峰堵人畫面瘋傳。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

不少人趁著五一連假朝聖世界第一高峰珠峰（珠穆朗瑪峰，聖母峰），其中「昆布冰川」被視為最危險的路徑之一，一段人滿為患堵在該路徑的影片傳出，並稱「塞到凌晨2點」，不過拍攝者澄清，拍攝時間為「4/27凌晨2時」。

根據《快科技》報導，日前有網友PO出影片，稱珠峰攀登路線5500公尺昆布冰川凌晨2時出現「堵人」情況，有人塞了一個小時後手都凍腫了。

影片登上微博熱搜，有人留言表示，「那麼多人，光哈氣恐怕也得把珠峰化了」、「躺床上看著手機很是羨慕大熱天人擠人，排隊2小時進景區，排隊3小時上廁所」。

每年登山季，挑戰珠峰的登山者即絡繹不絕 。（圖／達志影像／美聯社）

▲每年登山季，挑戰珠峰的登山者絡繹不絕 。（圖／達志影像／美聯社）

根據《大河報》報導，影片原拍攝者蔣女表示，她是在4/27凌晨2時許拍下，不是在五一假期，她對於該網友將影片搬運至微博發布也不知情。

蔣女表示，他們選擇在凌晨登山，是雪山攀登通常都是凌晨出發，夜晚的氣候通常比較穩定，卻被誤導成「凌晨還在堵」，但當下確實有堵住的情況，也有很多人插隊。

蔣女提到，她等到手已經凍腫了，當下隊長不斷替她搓熱讓她恢復知覺，後續路程也有四、五段像這樣難度的路徑，不過因為後來各隊分散，就沒有再出現堵人情況。

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