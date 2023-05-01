▲11.6％高中生曾發生性行為！北市衛生局分享「保護3招」。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

根據衛福部國健署110年度青少年健康行為調查，約11.6％高中職生曾發生性行為，國中生則為1.4%。北市衛生局提醒，青少年正處於身心快速改變的階段，對性、愛情及友情相處的困惑，需要家長真誠的關心與回應，並教導孩子尊重自己和他人的感受，也尊重彼此的身體界線不被侵犯。

芸光兒童與青少年性諮商中心執行長呂嘉惠心理師表示，青春期的孩子在性、愛的衝動與好奇下，要能掌控慾望，並清楚自己與他人的感覺，拿捏適合法律規範的行為界線，同時有足夠的人際能力面對性愛的邀約與拒絕，對青少年來說並非易事。

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台北市衛生局心理衛生科科長陳小燕表示，家長面對孩子的性發展，應採對話支持系統，而非以教條禁止恐嚇，阻斷親子對話之路。為了幫助家長與孩子建立順暢溝通管道，北市衛生局分享保護三招：確認安全、傾聽陪伴、學習尊重。

陳小燕強調，法律不容許任何違反他人意願的性行為，與未滿16歲對象發生性行為，即使兩情相悅亦已觸法。讓孩子明白性自主權受到法律保障，交往過程應清楚、適當地表達自己的身體界線，學習尊重並明白雙方都有拒絕的權利。若民眾遇到情感相處或親子關係困擾，可至臺北市心理諮商門診尋求專業協助。