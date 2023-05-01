情侶洗澡「男友突1舉動」　她嚇到無法專心！網傻：一定超臭

▲看著男友擦屁股的方式，嚇到原PO無法專心洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

情侶一起洗澡，意外看到男友「怪怪之舉」！一名妹子驚訝表示，某天一起洗香香時，男友突然想要便便，就走到外面的馬桶盡情解放，正當原PO隔著一面玻璃觀察男友一舉一動時，怎料下一幕畫面讓她看傻了，「害我洗澡整個沒辦法專心洗！」引發網友笑虧「妳男友蛋蛋一定超臭！」

一名女網友在Dcard透露，最近與男友一起洗澡時，男友突然表示有屎意，而浴室是乾濕分離的設計，男友就衝到一旁的馬桶解放。正在沖澡的原PO也好奇觀察男友的舉止，結果下秒震驚了！

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原PO瞪大眼直呼，男友便便完，「竟然擦屁股是往前擦！」當下，原PO也小劇場大爆發，「害我洗澡整個沒辦法專心洗，整個腦袋都是男友上完廁所往前擦的畫面。」

原PO皺眉思索著，大部分女生如廁完都是往後擦，這樣尿道、陰道才不容易被感染，「那男生呢...大家上廁所都是往前擦，還是往後擦呢？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「這樣不會ㄍㄡˊ到前面嗎」、「男友都直接用水洗」、「妳男友蛋蛋一定超臭」、「我是往後擦兩次，再往前擦一次，最後再往後擦一次」、「一直以為大家都是往後擦」、「我都伸進去轉一轉欸」。

▲男友擦屁股就是往前擦。（示意圖／記者林緯平攝）



事實上，大腸直腸外科醫師陳威佑時常被問到，「為什麼總是擦不乾淨？用到超過10張衛生紙，擦完還會感覺肛門發癢」，而陳威佑就分享了三種上完大號擦屁股的方法。

1.水洗：現在愈來愈多人家中裝設「免治馬桶」，上完廁所直接使用水柱沖洗非常方便，清潔快速、不浪費衛生紙、舒適度佳，尤其對於痔瘡好發族群，建議水洗是較好的選擇，水洗後也宜再用一兩張衛生紙輕壓，吸除過多的水分。

2.濕紙巾：近幾年開始流行使用濕紙巾擦屁股，因為相對於乾擦，濕擦對於肛門上皮組織的傷害相對比較小，它的含水性就具有較高的吸附性，就能同時帶走肛門周圍的髒污，比較需要留意的是，濕紙巾除了水分之外，其他的添加物愈少愈好，以避免肌膚受刺激或產生過敏。

3.衛生紙：市售的衛生紙使用的材質和製造的細緻度，都會影響到衛生紙的柔軟性，當過度的擦拭，細緻的肛門皮膚層就容易磨破。

陳威佑曾建議，「水洗＞濕擦＞乾擦」主要是為了減低對肛門的摩擦，所以不需要用力擦拭以及次數過多，「建議擦4至5次即可」，並接著說道「肛門發癢反而是因為過度擦拭引起的」，而除了擦拭方式，其實飲食和生活狀態也很重要。