八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

▲八里槍擊案，犯嫌持槍下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區30日下午發生一起槍擊案，造成一名男子遭流彈波及，大腿遭子彈劃傷，警方深入調查，被害男子與開槍犯嫌有賭債糾紛，男子疑不還錢才被開槍，但不說明積欠多少金額，警方另在被害人家中發現一名老婦，經查是毒品通緝犯，將另案移送偵辦，目前已找到犯嫌座車，積極查緝到案中。

據了解，35歲王姓男子是名油漆工，有多起毒品前科，他表示30日中午原本約朋友來家中打麻將，上午11時許，下樓準備外出吃午餐，才剛走出社區大門就被埋伏開槍；據監視影片顯示，槍手搭乘小客車到門口後，邊走邊持槍拉滑套上膛，沒多久王男現身，直接朝他開2槍後逃逸。

▼被害王男約來家裡打麻將的70歲陳姓老婦竟是毒品通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男命大，2槍並沒有直接命中他，但仍遭流彈劃傷右大腿內側，他隨即返家自行包紮；警方獲報到場，王男表示輕傷拒絕就醫，警方為了查明真相，詢問當時在王男家中等著打麻將的70歲陳姓老婦，一查竟是名毒品通緝犯，隨後將她帶回派出所偵訊，將依法解送歸案。

王男對遭槍擊部分細節不願說明，僅表示與人有賭博的債務糾紛，警方懷疑他是欠賭債不還，才會遭人開槍，王男對積欠多少錢也不說，目前警方已找到涉案小客車，正積極查緝在逃犯嫌。

▼八里槍擊案案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）