　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

▲▼ 八里槍擊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲八里槍擊案，犯嫌持槍下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區30日下午發生一起槍擊案，造成一名男子遭流彈波及，大腿遭子彈劃傷，警方深入調查，被害男子與開槍犯嫌有賭債糾紛，男子疑不還錢才被開槍，但不說明積欠多少金額，警方另在被害人家中發現一名老婦，經查是毒品通緝犯，將另案移送偵辦，目前已找到犯嫌座車，積極查緝到案中。

據了解，35歲王姓男子是名油漆工，有多起毒品前科，他表示30日中午原本約朋友來家中打麻將，上午11時許，下樓準備外出吃午餐，才剛走出社區大門就被埋伏開槍；據監視影片顯示，槍手搭乘小客車到門口後，邊走邊持槍拉滑套上膛，沒多久王男現身，直接朝他開2槍後逃逸。

▼被害王男約來家裡打麻將的70歲陳姓老婦竟是毒品通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼被害王男約來家裡打麻將的70歲陳姓老婦竟是毒品通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男命大，2槍並沒有直接命中他，但仍遭流彈劃傷右大腿內側，他隨即返家自行包紮；警方獲報到場，王男表示輕傷拒絕就醫，警方為了查明真相，詢問當時在王男家中等著打麻將的70歲陳姓老婦，一查竟是名毒品通緝犯，隨後將她帶回派出所偵訊，將依法解送歸案。

王男對遭槍擊部分細節不願說明，僅表示與人有賭博的債務糾紛，警方懷疑他是欠賭債不還，才會遭人開槍，王男對積欠多少錢也不說，目前警方已找到涉案小客車，正積極查緝在逃犯嫌。

▼八里槍擊案案發現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北八里槍案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「門都沒進就射了！」男友激戰只有30秒　妹子傻眼：哪裡出問題
戴資穎奪今年首冠！締61年神紀錄　將超陳雨菲回到世界第3
企鵝妹環島住4星溫泉酒店　「超佛價格」曝
她聽力下降求醫！一查耳裡塞滿「白色絲狀物」　竟是蜘蛛定居
快訊／戴資穎勇奪亞錦賽第3冠
快訊／6旬男爬山突昏迷！搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團用TG通訊軟體　金融界名人遭詐2100萬

八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

快訊／8人登山隊攀鹿林山！6旬男昏迷　送下山搶救不治

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

內湖槍擊案11共犯+證人「無幫派註記」　各司其職分工揭密

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

汪你汪！2柴犬停紅燈互嗆狂叫　狗語不負責翻譯：我主人比較好

詐團用TG通訊軟體　金融界名人遭詐2100萬

八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

快訊／8人登山隊攀鹿林山！6旬男昏迷　送下山搶救不治

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

內湖槍擊案11共犯+證人「無幫派註記」　各司其職分工揭密

徒手擋下滑行遊覽車！澎湖大力神者身分曝...笑稱神明默默保佑

三重半裸刺青男跪馬路中吸膠　超危險！警一把搶走帶回管束

快訊／林書豪又砍37分大三元　林書緯：「最佳洋將」等級球員

出遊後莫名死亡…泰女涉用氰化物殺友人　死者增至20人

淡大交換生「誤食老鼠藥」大出血命危　急診醫曝關鍵：水很深

休息站買炸雞腿堡！男客打開包裝「只有2片麵包」　店家喊：沒做錯

肺癌論挨轟　郭台銘：「我不是要詛咒誰」

苦等635天再登頒獎台！　李智凱突破困境曝心聲：我回來了

快訊／本季4度兄弟對決　林書豪妙回：比賽中我很討厭林書緯

家人重病臥床「愛貓盯門口守護」　媽感動：努力想保護大家

B.A.P出身金力燦猥褻案「判刑10個月」定讞！　另一起5月開庭審判

戴資穎奪今年首冠！締61年神紀錄　將超陳雨菲回到世界第3

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

韓女陳屍飯店！行李箱被運回韓　男友哥帶來台送鑑識

高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

兒毒駕蛋車自撞釀2死　父母要賠蛋商395萬

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／新北八里傳槍響！「碰碰兩聲」1人腿部中彈

聯華大火重傷者搶救5天康復出院

更多熱門

相關新聞

八里槍擊案畫面曝　黑衣男「連走邊拉槍機」

八里槍擊案畫面曝　黑衣男「連走邊拉槍機」

今（30）日上午11時許，新北市八里傳出槍響，嫌犯開槍後的流彈波及民眾，警方目前已掌握犯嫌身分，全案正積極查緝中，而嫌犯下車後拉槍機開槍的畫面也曝光。

獨／內湖槍擊案槍手逃逸模式　與5年前這案雷同

獨／內湖槍擊案槍手逃逸模式　與5年前這案雷同

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

內湖槍擊案兇嫌12小時內到澎湖　研判已偷渡

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

關鍵字：

八里槍擊案賭債毒品通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

快訊／國道成「大型停車場」　紫爆路段曝

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面