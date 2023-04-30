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台日聯手拚觀光！阿里山鐵路與日本黑部峽谷鐵道車票互換

▲▼ 台日聯手拚觀光！睽違3年阿里山鐵路重啟與日本黑部峽谷鐵道車票互換活動 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲黑部峽谷峽谷鐵道特色展於嘉義製材所動力室內開展 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山林業鐵路及文化資產管理處(簡稱林鐵及文資處)與黑部峽谷鐵道車票互換活動將於今(112)年5月6日開跑。民眾可持今年使用過之阿里山林業鐵路支線二日券，於乘車日前15日至3個月間向黑部峽谷鐵道以MAIL或傳真申請，即可兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票，或持使用過之黑部峽谷鐵道「宇奈月-櫸平」來回票至阿里山車站兌換阿里山林業鐵路支線二日券。

▲▼ 台日聯手拚觀光！睽違3年阿里山鐵路重啟與日本黑部峽谷鐵道車票互換活動 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲黑部峽谷峽谷鐵道特色展於嘉義製材所動力室內開展 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

阿里山林鐵與黑鐵的票券互惠活動自103年起開始實施，109年因疫情而中斷，隨著疫情解封，為鼓勵兩國旅客進行跨國鐵道旅行，經雙方重新約定，自112年5月6日起，可憑一方之車票換取姊妹鐵道之免費乘車券。林鐵及文資處處長黃妙修表示，阿里山林業鐵道與日本黑部峽谷鐵道於102年締結為姊妹鐵道，今年剛好邁入第10年！為擴大慶祝與推廣，旅客除可一票換一票外，黑鐵也特別加碼，換票旅客還可額外獲得黑鐵特製之小禮物：毛巾、A4資料夾、筆記本三擇一。

▲▼ 台日聯手拚觀光！睽違3年阿里山鐵路重啟與日本黑部峽谷鐵道車票互換活動 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲自112年5月6日起，旅客持阿里山林鐵支線2日券除可兌換「宇奈月-櫸平」來回票外，還可額外獲得黑部峽谷提供之精美小禮物，筆記本、資料夾、毛巾三選一 。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

為擴大推廣阿里山及黑部峽谷鐵道締結10周年，阿里山林鐵與黑鐵不僅約定，互相交換特色物品及海報文宣摺頁，更於雙方營運場地內佈置推廣專區，以表示雙方之締結友好及友誼長存。阿里山林鐵特色展位於宇奈月車站，黑鐵特色展則位於嘉義製材所動力室內，現場除有黑部峽谷鐵道製作之鐵道相關之文創商品外，亦有黑部峽谷鐵道沿線風光相片集及導覽摺頁可供民眾自由瀏覽，展覽期間至今(112)年6月6日止。開展期間，民眾可持黑部峽谷鐵道(不限年份、區間)至製材所動力室兌換精美小禮物一份。

黑部峽谷因冬季下雪影響列車行駛，故每年12月封山並於隔年4月、5月雪融後開山。今年黑部峽谷鐵道已於4月20日開山，5月6日起全線恢復營運，有興趣前往日本富山縣黑部峽谷民眾可把握此項跨國互惠方案，把握機會多多運用。詳細資訊及預約方式可至林鐵及文資處官網最新消息處查詢及下載。

林鐵及文資處官網：https://afrch.forest.gov.tw/all-news
林鐵及文資處臉書：https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan

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