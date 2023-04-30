「再生粒料妥善再利用」　雲縣府團隊觀摩星國資源循環技術

▲新加坡REMEX處理廠人員為縣長張麗善等人導覽解說底渣處理流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林每年約有11萬噸的家戶垃圾需要處理，垃圾經焚化後底渣處理及去化，成為施政重要課題，縣長張麗善說明，依環保署相關規定，目前是將底渣經再利用處理程序，去除雜質並經檢測合格後，再作為後端的應用，現階段多採摻拌成「控制性低強度回填材料」來取代相關填築工項，亦邁向2030雲林縣全循環之目標。

張麗善今25日率縣府工務處、環保局等相關單位，至新加坡REMEX底渣再利用處理廠 (Remex Minerals Singapore Pte Ltd) 進行參訪及技術交流。縣長張麗善表示，新加坡與台灣相同，面臨垃圾焚化後帶來的底渣處理問題，新加坡以都市採礦、落實循環經濟為目標；處理技術上，雲林縣與新加坡底渣再利用處理廠一致。

▲雲縣府團隊觀摩星國底渣再利用處理方式並進行技術交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



透過多段式精細分選(包括破碎、磁選、渦電流、風選及人工分選等方式)，分選出焚化底渣中之雜質(如鐵/非鐵金屬及衍生廢棄物等)，以提升焚化再生粒料之品質。REMEX採用多段篩分方式，再生粒料的使用以填海造陸（Land-filling)為主，目前亦有製作水泥製品相關示範計畫在執行中，雲林縣已經有相關實務的運用推廣經驗，也與REMEX公司進行交流。

工務處汪令堯處長補充說明，焚化再生粒料雖已普遍使用於公共工程中，瞭解其製程有助於後續品質的控管，事實上，為確保焚化再生粒料安全無虞，環保局與工程單位都設定嚴謹的使用方式，拌合廠製作成CLSM後，也必須有固定頻率的抽驗，出料時由環保局全程的追蹤與管控，工程單位使用時，會作相關的檢驗，毒性檢驗、溶出試驗等，確保使用符合規範無虞，最後環保局亦會作長期環境監測。

▲雲縣府團隊觀摩星國底渣再利用處理方式並進行技術交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善最後強調，焚化再生粒料是每個縣、市政府都會面對的問題，應該要以更正向的態度落實管理及應用的機制，今天與新加坡底渣再利用處理廠進行實質的技術交流，確實有助雙方技術的提升，也希望透過最源頭處理廠的參訪，讓工程單位更瞭解材料特性，提升後續工程品質。

▲雲縣府團隊觀摩星國底渣再利用處理方式並進行技術交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）