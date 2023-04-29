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囂張弘仁會遭警強力瓦解　侯友宜送雞精：掃蕩黑幫不會停止

▲▼ 侯友宜慰問刑大送上雞精。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北市長侯友宜慰問刑大，送上雞精。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會爆衝突，11天內在雙北互轟67槍，轟動全台，其幕後策畫弘仁會大咖「鯨魚」昨晚被押解回國，全案暫告段落。新北市長侯友宜今再赴新北市刑事警察大隊，並特地送上雞精慰問並表示，新北市掃蕩黑幫永不終止，不會因為單一案件破案而終結，不容犯罪集團挑釁。

回顧事件，警方調查，竹聯幫弘仁會與天道盟華山會，因250萬元的洗錢水房問題產生糾紛，雙方互轟67槍，幕後主使是弘仁會「鯨魚」，教唆未成年小弟前往當舖猛轟51槍，經過三波掃蕩，共拘捕26人到案，昨28日終將關鍵人物「鯨魚」及其小弟杜男從馬來西亞押解回台。

新北市長侯友宜今天特地赴新北市刑警大隊關心，並送上雞精慰問警員。他表示，黑槍、毒品來源管控很重要，建議司法單位針對新型毒品迅速列管查緝才能有效查控。此外，在面對詐騙集團手法層出不窮，除了宣導預防，案發時應儘速展開網路追查、資料分析、人際網絡追蹤等方式追查背後勢力，瓦解犯罪集團。

警察局長廖訓誠表示，22日進行第一波緝捕行動，查獲涉案朱姓少年等3人到案，24日進行第二波拘捕行動，拘提槍擊現場監控的李男及運送槍枝的楊男等人，昨(28)日再分別於蘆洲、中和及雲林、花蓮等地進行第三波行動，查獲策劃槍擊分工的簡男及吳男等人，連同自馬國遣返的林、杜2嫌，全案共緝獲28人到案，查扣現金221餘萬元、刀械、棍棒、手機、監視器等證物。

廖訓誠補充，槍擊案件的偵辦雖然告一段落，但掃蕩黑幫的行動不會停止，將繼續進行清查當舖的「正當專案」，後續也會與市政府經發局、消防局、工務局等合作，針對融資公司、娛樂公司、租賃車業等疑為幫派據點，展開「公安稽查」，運用第三方警政作法，將新北市境內的黑幫犯罪掃除殆盡。

▲▼ 侯友宜慰問刑大送上雞精。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 警察局長廖訓誠（中）宣布破案 。（圖／記者戴上容攝）

▲警察局長廖訓誠（中）宣布破案 。（圖／記者戴上容攝）

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