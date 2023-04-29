故宮參觀人數突破「魔咒數字」！今年增「星期一開館日」一次看

▲故宮今（4/29）日參觀人數突破2021年的「谷底數字」，特別贈送第「416,836」及前後5名旅客禮物。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

「國立故宮博物院」北部院區過去3年受疫情影響，參觀人數在2021年跌到谷底，整年「416,836人」創下最低紀錄。故宮今（29）日公布，今年截至目前，參觀人數突破了低谷數字，象徵「谷底翻轉」新起點，特別送禮給第416,837名前後各5名旅客。同時也宣布，原先固定的周一休館日，今年增開10天開館。

故宮在2021年整年度參觀人數跌至41萬人，創下最低紀錄，「416,836」這組數字甚至被內部人員牢牢熟記。而最高峰則是在2014年，整年參觀人流高達540萬人次。

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今（4/29）日故宮北院的參觀人數，終於突破了41萬人低谷魔咒，為了慶祝從「谷底翻轉」的新起點，故宮也特別贈送「第416,837名」及前後各5名旅客禮物，包含「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」特展圖錄、翠玉白菜USB、樂事X故宮聯名洋芋片等豐富大禮包。

▲幸運的「第416,837名」旅客是來自新北市的林先生，前後的幸運兒還有來自澳洲、馬來西亞的旅客。（圖／故宮提供）

故宮表示，隨疫情解封後，北院參觀人數逐漸上升，今年1~3月累計300,865人，跟去年同期相比，大約增加2倍。特別是外籍旅客人數明顯攀升，其中以韓國遊客最多，日本次之，目前樂觀推估，今年總參觀人數可望突破百萬。

▲故宮慶祝參觀人數突破人流密碼，特別贈送第「416,837」及前後5名旅客禮物。（圖／故宮提供）

原先固定周一休館的故宮，因應遊客人數日漸回籠，加上為了吸引國際郵輪團旅客到訪，正式宣布今（2023）年新增星期一開館日如下：5月1日、6月26日、7月3日、8月7 日、9月4日、10月9日、10月23日、10月30日、11月6日、 12月4日，邀請民眾參觀。

▲故宮北院今年將增開部分星期一開館。（圖／資料照）