故宮搶郵輪旅客「星期一專案開館」！聯名商品夯⋯樂事主動合作

▲故宮北院推出星期一專案開館，今年期望參觀人數衝破百萬。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院拼疫後觀光復甦，原先每周一休館日，為爭取郵輪團旅客，北院預計每月第一個周一都開館，也推出「預約專案開館」，不限郵輪旅客參觀；五一勞動連假也全面開放因應。同時故宮積極開發聯名商品，近期的樂事洋芋片就是廠商主動合作，相當受歡迎。

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▲樂事洋芋片主動與故宮合作，聯名推出商品。（圖／記者林育綾攝）

故宮表示，2021年北院受疫情衝擊，參觀人數整年度僅41萬，創下疫情3年來的歷史低點。如今隨著入境防疫鬆綁，國際旅客陸續來台，北院也配合國際郵輪團，推出周一預約專案開館，不限郵輪旅客，也開放一般遊客參觀。

截至目前包含其他開館日，共計14艘國際郵輪停靠基隆港，總共87團、2,496位郵輪旅客參訪故宮。預計明（29）日北院參觀人數，就能突破41萬，象徵從谷底翻轉的新起點，這次五一勞動連假也全面開館因應。

後續6月的鑽石公主號、8月海洋光譜號等，國際郵輪接力抵台，將迎來數千名國際旅客，北院期待今年度參觀人數可衝破百萬。

▲故宮院長蕭宗煌分享故宮未來計畫。（圖／記者林育綾攝）

故宮院長蕭宗煌透露，過去故宮最輝煌的參觀人數成績，是在2014年高達540萬人次；不過院內評估，其實較合理、舒適的容留人數，約莫是一年350萬人。

為了擴大參觀客群，故宮也積極串聯地方縣巿，像是10月將於嘉義民雄表演藝術中心，推出數位體驗；12月與客委會合作，在屏東六堆園區展出客家文化題材相關互動，年底至明年初也將與台南市文化局、台南市美術館合作。

▲故宮持續國際交流，像是解封後推出首場大型國際借展「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」特展。（圖／記者林育綾攝）

此外也持續國際交流，像是解封後，推出首場大型國際借展「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」特展，現於北院展出。下半年10月南院推出「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展（暫名），透過與日本大阪東洋陶瓷美術館、美國舊金山亞洲藝術博物館、荷蘭國家博物館合作借展，搭配故宮藏品，呈現朝鮮王室與清宮藝術交織的藝術世界。

除了展覽方面，故宮也積極開發文創商品、圖像聯名授權合作，像是近期與樂事洋芋片聯名，在不同款口味拼「清明上河圖」，受到許多消費者喜愛。

故宮行銷業務處處長徐孝德透露，這個合作是樂事主動找上門，生產約300萬包。而故宮也陸續開發其他商品，期望讓更多人透過不同管道來認識故宮文物。

▲故宮與樂事聯名，透過不同管道讓人認識故宮文物。（圖／記者林育綾攝）

另外，南北院各項硬體建設工程進行中，今年北院整擴建計畫包含圖書文獻大樓及研究大樓整建、新行政大樓及圖書館新建等階段工程。圖書文獻大樓整建後設有常設展、特展展廳，預計2025年開放參觀，作為正館整擴建期間的展覽空間。

南院除了持續進行的二館新建工程，也建置園區多項友善設施，像是即將啟用的跨湖景觀橋，從園區北側蜿蜒橫跨人工湖，大幅縮短入館距離，免去日曬雨淋，提供安全、友善的博物館參觀體驗。