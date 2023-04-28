彰化議長改支持郭台銘選2024　「挺侯」胞姊謝衣鳯：有各自考量

▲郭台銘、謝典林。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（28日）到彰化縣議會拜訪，受到議長謝典林與20多位議員迎接，由於謝典林先前表態支持新北市長侯友宜代表國民黨參選2024總統，然而今改稱支持郭。對此，謝典林胞姊、國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表示，政治人物表態支持誰的時候，一定有各自的考量、選擇，但最後一定會支持黨中央徵召的人選。

郭台銘28日到彰化縣議會拜訪，獲得謝典林與20多位議員迎接，且同場的人也包括謝衣鳯，只是當郭與謝進入會議室座談時，謝衣鳯則在會議室外。謝典林今見到郭台銘後，公開表示郭台銘能真正帶領彰化走到世界，當國民黨主席朱立倫把郭納入考慮後，他經深思熟慮，認為郭在世界產業的認識，無論是電動車零組件落地彰化，還是綠能產業發展上，都很有想法，「我想這都是彰化的民眾最在乎的，我們都會來支持」。

謝典林上述發言被認為從「挺侯」轉變成「挺郭」，外界解讀是郭台銘拔樁成功。對此，已公開表態挺侯的謝衣鳯向《東森新媒體ETtoday》表示，謝典林有時候想法比較特別、無厘頭，當政治人物表態支持誰的時候，一定有各自的考量、選擇，而目前大多數人都是支持會贏得勝選的人，而她今天跟郭台銘談話時，郭方針對初選表達想努力看看，並希望議長給予協助。

謝衣鳯認為，所有議員最後一定會做最正確的決定，當徵召人選出來，大家都會共同支持該人選。