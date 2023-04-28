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好市多冷凍綜合莓檢出A肝病毒！吃過要注意「6症狀」自我監測60天

▲▼4/18疾管署疫情周報，發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（28）日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。疾病管制署副署長羅一鈞表示，如果已經食用請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等6大急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫。

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

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▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

疾病管制署今(28)日表示，有關食品藥物管理署發布抽驗某公司進口5批次冷凍莓果，其中1批檢出A型肝炎病毒陽性一事，疾管署於今日上午邀請地方政府衛生局共同研商並啟動相關因應措施。

依據疾管署監測資料顯示，截至今(2023)年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去(2022)年同期(86例)且與2019至2021年同期(25、20、27例)相當，近期並無病例增加情形。針對本事件，將請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品之民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；該署同時籲請臨床醫師診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播之可能性。

疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，（如）曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險；另因A型肝炎疫苗安全性及效益很高，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶幼兒完成接種。

▲▼好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

▲好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

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