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陸外交部約見南韓公使　就美韓聲明提強烈不滿

▲▼拜登、尹錫悅在國賓晚宴上乾杯，慶祝美韓同盟70周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登、尹錫悅慶祝美韓同盟70周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美韓26日峰會結束後發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，並新增牽制中國武力改變現狀的內容。大陸外交部亞洲司司長劉勁松約見南韓駐中國使館公使姜相旭，就美韓聯合聲明涉華表述提出嚴肅交涉，表達強烈不滿。

大陸外交部4月28日發表聲明，亞洲司司長劉勁松約見南韓駐中國使館公使姜相旭，就美韓聯合聲明涉華表述提出嚴肅交涉，強調中方在台灣等問題上的嚴正立場，敦促韓方切實恪守一個中國原則。

南韓總統尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）26日舉行峰會，會後聯合聲明提到，台灣海峽的和平穩定是維持區域安全繁榮的必要條件。韓美強烈反對以非法海事主張、填海島礁軍事化與脅迫活動等方式，片面改變印太地區現狀的企圖。

另外，在27日的大陸外交部例行記者會上，發言人毛寧回應，中方注意到美韓聯合聲明涉台內容和南韓領導人接受採訪時的表態。要強調的是，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何外部勢力插手干涉。台灣問題的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割。企圖在國際社會製造「兩個中國」、「一中一台」的「台獨」分裂勢力和不斷虛化掏空一個中國原則的外部干涉勢力才是破壞台海現狀的罪魁禍首。敦促美韓認清台灣問題的實質，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

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