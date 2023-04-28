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社會 社會焦點 保障人權

「機艙起火」苗栗外海漁船成火球　3人跳海...燒熔焦黑慘況曝

▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲苗栗外海火燒船，船上3人跳海逃生，附近漁船將人救起。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

昨（27）日一艘基隆籍漁船至苗栗外海作業時，船隻卻突然起火燃燒，大量黑煙與火舌不斷竄出，船上3名人員見火勢一發不可收拾，緊急跳海逃生，所幸附近有漁船及時將3人救起，台中海巡獲報後也出動巡防艇救援，但起火漁船已迅速燒得殘破不堪。

▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中海巡署指出，27日上午7時29分，接獲海巡署指揮部通報有船隻失火後，立即調派線上巡防艇馳援，並增派另艘巡防艇緊急出勤，同時通報空偵機起飛前往。

巡防艇於9時02分，在苗栗新埔外18.2浬發現船隻陷入火海，船上3人（1本國籍、1越南籍、1印尼籍）已由附近船隻救起，巡防艇將3人接駁至艇上，皆無明顯外傷但有失溫現象，經海巡人員給予熱水淋浴，再提供保暖毯後，身體逐漸恢復正常避免失溫現象。

▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

眼見船隻的駕艙及船艙全陷入熊熊大火，整艘船燒到破爛焦黑，46歲陳姓船長自行表示不用再搶救澆灌；海巡人員見事發海域未發現油汙，隨即啟航先行將3人送醫，11時巡防艇返抵台中港海巡基地碼頭，將3名人員轉交救護車送往梧棲童綜合醫院檢查身體狀況。

海巡人員詢問船長，該船於26日18時10分由基隆八斗子漁港出港，27日早上機艙主機不知道何原因突然起火，因火勢延燒迅速，人員立即跳海逃生，由附近漁船救起，海巡艦艇亦立即趕到，船上人員皆幸運獲救，船長及船員對海巡隊即時派艇協助深表感謝。▲▼苗栗外海火燒船。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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