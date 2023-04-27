27歲男娶布娃娃！稱妻子病倒急叫「救護車」　醫護人員全看傻

▲哥倫比亞男子娶布娃娃爆紅，近日聲稱他「老婆」生病了。（翻攝自tiktok）

圖文／鏡週刊

先前哥倫比亞一名男子克里斯蒂安（Cristian Montenegro）因為娶了一個「布娃娃」娜塔莉亞 （Natalia）登上新聞頭條，還自稱生了2個「愛的結晶」，準備迎接第三胎，引起外界熱議！近日克里斯蒂安又更新近況，只不過這回妻子病倒了，他分享一段「老婆躺在救護車急救」的影片，內容相當奇葩！

據英國《每日郵報》，現年27歲的克里斯蒂安表示，他的布娃娃妻子最近健康出現了惡化，讓他心煩意亂！曝光的影片可見，穿著紫色洋裝的娜塔莉亞躺在一輛救護車的擔架上，老公手摀著臉，看起來十分緊張。

影片裡克里斯蒂安對著急救人員說：「她頭痛暈倒了，我打電話給你是因為我不想讓她死，她是我女兒的媽媽」並安慰娜塔莉亞，「一切都會好起來的，親愛的」。一旁的醫護人員全看傻、忍住笑意回答：「我們要送她去醫院，確保她一切都好，我們會給她做生命體徵檢查。」

▲克里斯蒂安自稱與布娃娃生下愛的結晶，近日更因妻子生病叫救護車引起討論。（翻攝自tiktok）

奇葩的影片曝光後令網友們嘖嘖稱奇，紛紛表示「我到底看了什麼……？」「如果這不是惡作劇，那麼這個人需要心理治療」「我想他（克里斯蒂安）才是真正需要被急救的人」；不過也有人認為克里斯蒂安浪費資源，「我希望這個人被收取費用，並因浪費寶貴的資源而被罰款」「有更多人比他需要救護車」。

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