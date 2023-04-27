兩岸關係變差？　總統府副秘：跟北京關係好的國家應該不多了

▲總統府副秘書長黃重諺。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文執政時期，兩岸關係變差一事，總統府副秘書長黃重諺27日接受資深媒體人黃光芹訪問時表示，這幾年跟北京關係好的國家，應該已經不多了。他說，認真回頭看，這幾年台灣有沒有做哪些讓中國不開心或不舒服？台灣對外作為都信守國際該有規則。

黃光芹在訪問中指出，蔡英文執政期間，根據民調認為「兩岸關係」變差了，黃重諺表示，這幾年跟北京關係好的國家應該已經不多了。他舉最近脫口「前蘇聯國家並無主權國地位」的中國駐法國大使盧沙野為例，他驚呼，「這太可怕，太驚人了！」

黃重諺表示，認真回頭看，可以看看這幾年，台灣有沒有做哪些讓中國不開心或不舒服的？台灣對外作為都是信守國際應該有的規則。他強調，如果只是希望維持現在生活方式，維持現在的自由民主，在國際上也覺得台灣是好朋友，希望台灣有更多國際參與，彼此可以好來好去，這應該不是壞事。

至於外界認為蔡英文主張「互不隸屬」是對中國的挑釁？黃重諺說，總統有守護國家的基本工作，中華民國是基本態度啊！

另外，對於前總統馬英九訪問中國後，兩岸關係有緩和？黃重諺半開玩笑地說，「馬英九回來的隔天，中國就軍演了耶」，他接著說，軍演不全然是因為總統訪美，中國軍演及每天的軍機、軍艦，在日本、對馬海峽、南海繞，這都造成這個區域很多人的困擾。

黃重諺說，以中國來講，經過疫情、美中貿易大戰之下，他們經濟本身衝擊很大，在外面不見得看得到，但他期望，雙方可以共同關心民生，不是用意識形態來強迫對方，「我覺得會不一樣，應該要試試看」。