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安平幫派連環仇殺！助「蝦米」擊斃大哥　男二審仍無罪

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年2月間台南安平接連發生幫派火拼仇殺，男子王重傑在2月16日遭綽號「蝦米」的蔡秉逸集團追撞、砍殺致死，蔡秉逸23日又槍殺前大哥、角頭陳建文，檢警查出男子顏偉丞涉嫌在陳建文命案幫「蝦米」通風報信，但顏男否認涉案，一審以罪證不足判無罪，台南高分院27日上午二審宣判，仍判他無罪，本案還可上訴。

檢方起訴指出，顏偉丞與蔡秉逸（一審判無期徒刑）涉嫌共同殺人犯意聯絡，2021年2月22日晚上，先在台南安定區某漁塭會合，顏、蔡兩人一起駕車到屏東1家汽車旅館投宿，23日再回台南，兩人共同計畫殺害安平角頭陳建文。

檢方指出，顏男先到陳建文位於台南安平區的住處勘查地形、確認陳是否在家，23日晚上顏男把車子交給蔡秉逸使用，蔡男於23日晚上近9時駕車到陳建文住處，持槍下車進入槍殺陳建文後逃離現場，顏男得知後馬上聯絡其他同夥不必再去安平了。

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院審理時，顏男否認被檢方指控之犯情，他說2月22、23日那兩天跟蝦米蔡秉逸同行時，有聽蔡男說要去槍殺陳建文，但並不知蔡男會不會真的去殺陳建文，他也沒有與蝦米擬定殺害陳建文的計畫，自己也沒有去或指示黃泓韶等人去陳建文住處勘查監看，是黃泓韶自己傳來陳建文住處照片，並說他要去陳建文家去監看，他也沒有聯絡其他同夥前往接應。

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地院法官調查後，認為檢方指控顏偉丞涉案犯情均罪嫌不足，判顏男無罪，本案上訴二審，台南高分院也在27日駁回上訴，仍維持顏男無罪判決。本案可上訴。

▲台南安平角頭陳建文等2人被蝦米集團蔡秉逸等人殺害，其中被控通風報信的共犯顏偉丞，因罪證不足，一、二審均判他無罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對王重傑、陳建文兩起命案，台南地院2021年12月30日涉案7名被告宣判，蔡秉逸被合併判處無期徒刑、曾俊湳判15年10月、劉科南判1年、蘇琮傑判1年4月、余俊廷判1年6月、王秉州判1年2月、徐梓恆判1年2月。2案經上訴二審，台南高分院於2022年11月24日判決駁回上訴，維持一審原判，但被告等人提出上訴，目前由最高法院審理中。

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