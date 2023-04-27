快訊／專勤隊工地抓逃逸移工　女8米高墜落昏迷…警：沒那麼嚴重

▲ 新北市專勤隊抓逃逸移工，一名印尼籍男移工驚嚇自8米墜落送醫急救。（資料照）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市專勤隊27日上午11時許，帶隊到土城區學海街一處工地查緝逃逸移工，警方進入工地後，移工四處逃竄，其中一名30歲印尼籍女移工奔逃中，不慎從8米高工地墜落地面，造成頭部血腫，當場失去意識，救護人員到場後，緊急將他送往亞東醫院急救。但事發後，專勤隊陳姓分隊長表示，當時沒有人看到他墜落，「沒那麼嚴重」，應該只有擦挫傷，現場逮捕2男1女逃逸移工，全案依法送辦。