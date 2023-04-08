　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

記者邱中岳／台北報導

萬華分局龍山派出所警員，在4日晚上8時許，於西園路發現1對男女騎乘電動單車，見到警員後立刻下車換手，由女生騎走，男生則跑到龍山寺裡面參拜，最後警員上前發現男子為逃逸外勞，正要將人帶上車之際，男子還想趁隙落跑，最後跑沒5公尺就被當場壓制。

警方調查，4日晚上8時許，30歲的梅姓男子與一名31歲的女子騎車行經西園路一段時，看到有警察，立刻改由女子接手騎乘電動單車，梅姓男子則跑到龍山寺裡面參拜，警員立刻上前盤查梅姓男子身分，但梅卻表示並沒有帶身分證件，警員於是將人帶回派出所。

▲▼警員盤查逾期越南移工，沒想到上車返所之際還想落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警員盤查逾期越南移工，沒想到上車返所之際還想落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是支援警力抵達時，準備將梅姓男子帶上警車之際，梅卻趁警員不注意想落跑，但沒跑5分鐘就被戒備的警員當場壓制在地，最後發現，梅姓男子為越南籍，早已逾期居留2248天，最後依照入出國及移民法送往移民署專勤隊續辦。

▲▼警員盤查逾期越南移工，沒想到上車返所之際還想落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲梅姓越南籍外勞，嫌食品公司錢賺太少直接失聯，2248天後被查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，梅姓男子從2015年11月入境台灣，在桃園的食品公司上班，但是不滿薪水太少決定落跑，從2017年2月就失聯，被查獲後坦承，逃亡的2248天都在打零工賺錢，另外在場的越南籍女子，則未逾期居留當場讓其離開。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
國中生網路互嗆　爸撂33人狂毆同學！下場慘了
普發6000元ATM在哪裡？　LINE「1功能」帶你去領錢
快更新！　蘋果緊急釋iOS 16.4.1
韓綜男網紅驚爆「性侵八大場所女員工」！　女掙扎尖叫求救
許瑋甯、邱澤結婚2年「罕見放閃」！　合照甜炸
快訊／客運失控墜橋　1人不治身亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

2車對撞！花蓮客運失控「墜3層樓高」　釀1死5傷

高雄街頭藝術「待轉區區」疊字賣萌？　養工處緊急派人磨字

花蓮客運墜橋「3傷1命危」！疑有人下落不明　警消搜救中

共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

外送難賺改當運毒小蜜蜂　車掛外送箱掩飾...落網還嗆「我竹聯」

時空輪迴真人版！他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

狠母毆打搖晃9個月大女嬰　「腦室擴大無治癒可能」將癱一輩子

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

李多慧做豬鼻子「從沒整形過」 來台倒數曝加入樂天桃猿關鍵

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

20友出遊灌酒性情大變　又哭又叫爆笑吼：放過我

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

2車對撞！花蓮客運失控「墜3層樓高」　釀1死5傷

高雄街頭藝術「待轉區區」疊字賣萌？　養工處緊急派人磨字

花蓮客運墜橋「3傷1命危」！疑有人下落不明　警消搜救中

共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

外役監逃獄原因曝「不想進去」　逃亡27小時...街頭閒逛公園發呆

外送難賺改當運毒小蜜蜂　車掛外送箱掩飾...落網還嗆「我竹聯」

時空輪迴真人版！他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

狠母毆打搖晃9個月大女嬰　「腦室擴大無治癒可能」將癱一輩子

花季今登場！合歡山假日實施高承載通行　機動加碼流量管制

有望介入協調「費芯大戰」？　朱立倫：我知道蔣萬安很努力

自掏腰包4千元幫人買票　彰化老鄰長遭羈押...還被判刑

台積電總裁自嘲講稿非ChatGPT寫　旁坐「快有總統資格」的人

兒校園碰撞網上互嗆　撂33人狂毆國中生...竹聯信堂副會長聲押

出國必朝聖！倫敦新地標Prada Caffè落成、日本GUCCI餐廳新推絕美巧克力

洪榮宏嫩妻「肝臟現3公分不明物體」　揭煎熬心聲：我要簽放棄急救書

全聯馬卡龍隨行杯0元換購！周末熱美式「買1送1」自帶杯再折8元

曖昧男求助切牛排！妹子一聽「都媽媽幫他切好」　震驚嚇喊掰

南韓國內再爆猴痘病例　為首起「本土感染」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

「囡仔昌」車禍亡！斷掌復仇記落幕

500萬隻蜜蜂被毒死　舖成蜂屍地毯：夭壽喔

凱基松山哥長相曝　高端疑爽賺上億

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

照顧病妻太辛苦　高雄透天厝大火老夫妻身亡

姜建利逃獄是為了見她　接應女身分曝光

「最高齡死刑犯」燒死孩童　遭獄友佔便宜還被饅頭害死

高雄警泳池溺斃！救生員嚇壞報案

失蹤靜宜女「出國前9天」買二手iPhone　詭異舉動曝

永康狂人囝仔昌「斷雙掌」駕車自撞亡　監理單位看到也驚呆

花蓮客運對撞墜橋！4人傷1受困

更多熱門

相關新聞

台中一對就讀國中、國小的兄妹檔，在清明連假結束後、6日開工開學日清晨準備搭公車上學，兩兄妹一上車就睡著，原本目的地是北屯的2人，竟一路睡到10公里外的新烏日火車站才猛然驚醒，赫見人生地不熟，嚇得不知如何是好，眼泛淚光。所幸公車司機發現協助聯繫警方，警方通知家長到派出所，趕緊將兩兄妹送回學校上第二堂課。

2車對撞！花蓮客運「墜3層樓高」　釀1死5傷

2車對撞！花蓮客運「墜3層樓高」　釀1死5傷

花蓮客運墜橋！公路總局曝駕駛紀錄

花蓮客運墜橋！公路總局曝駕駛紀錄

他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

他違停被查獲毒彩虹菸　同樣情節隔天又上演

花蓮客運對撞墜橋！4人傷1受困

花蓮客運對撞墜橋！4人傷1受困

關鍵字：

龍山寺逃逸外勞越南萬華影音

讀者迴響

熱門新聞

知名電台主持人逝！發病1小時就離世

即／豐濱台11線花蓮客運衝落橋下　傷亡不明搶救中

靜宜女大生找到了！　網曝：男友不走她不走

IG網紅「床墊放陽台」拍美照　網怒：丟臉到國外

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

超正護理師獻身醫美名醫！開心喊：高潮好幾次

彈頭42歲考上北醫！收通知淚謝周杰倫

普發刷存簿「60萬存款消失」！儲戶嚇壞求救

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

天團剛宣布回歸！成員驚傳離世

台灣鳳梨變中國產　她一吼當天秒改

4人棄醫牙讀「台大這系」！十年現況曝光

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

選風景照 測你的「快樂來源」是？

這個連假休8天！第一次出國「選日本或韓國」網秒選它

更多

最夯影音

更多
送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助
具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

具俊曄聽「神經病」噴笑：小S教的　喊話劉在錫「不要忘了請她吃飯」

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

澎恰恰欠債又變多？認犯致命錯誤　「怪自己太笨」：十輩子還不完

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

遭88槍案「紅龜」斷雙掌　囡仔昌駕車自撞翻覆亡

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

萌貓妨礙齋戒月祈禱　又爬又蹭親完就逃

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面