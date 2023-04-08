共乘電動車遇警察...他秒衝龍山寺參拜　移工失聯6年終落網

記者邱中岳／台北報導

萬華分局龍山派出所警員，在4日晚上8時許，於西園路發現1對男女騎乘電動單車，見到警員後立刻下車換手，由女生騎走，男生則跑到龍山寺裡面參拜，最後警員上前發現男子為逃逸外勞，正要將人帶上車之際，男子還想趁隙落跑，最後跑沒5公尺就被當場壓制。

警方調查，4日晚上8時許，30歲的梅姓男子與一名31歲的女子騎車行經西園路一段時，看到有警察，立刻改由女子接手騎乘電動單車，梅姓男子則跑到龍山寺裡面參拜，警員立刻上前盤查梅姓男子身分，但梅卻表示並沒有帶身分證件，警員於是將人帶回派出所。

▲警員盤查逾期越南移工，沒想到上車返所之際還想落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是支援警力抵達時，準備將梅姓男子帶上警車之際，梅卻趁警員不注意想落跑，但沒跑5分鐘就被戒備的警員當場壓制在地，最後發現，梅姓男子為越南籍，早已逾期居留2248天，最後依照入出國及移民法送往移民署專勤隊續辦。

▲梅姓越南籍外勞，嫌食品公司錢賺太少直接失聯，2248天後被查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，梅姓男子從2015年11月入境台灣，在桃園的食品公司上班，但是不滿薪水太少決定落跑，從2017年2月就失聯，被查獲後坦承，逃亡的2248天都在打零工賺錢，另外在場的越南籍女子，則未逾期居留當場讓其離開。