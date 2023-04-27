快訊／「疫苗接種假」5／1同步退場！以後請假回歸一般規定

▲學生施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心將於5月1日解編，今（27）日舉辦終場記者會，指揮中心社區防疫組組長莊人祥說明，防疫朝向常態化，「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場，回歸一般性請假規定。

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，過去幾年，基於國內疫情嚴峻，為強化民眾接種疫苗意願，擴大防疫效果，指揮中心依據災害防救法，規定受僱者於前往接種COVID疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，可以持憑疫苗接種紀錄卡請「疫苗接種假」，雇主不得有相關不利處分。

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▲指揮中心5/1解編，新冠降級，「疫苗接種假」退場。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，從防疫控制面而言，「疫苗接種假」發揮相當大的功能，隨著解編降級，防疫朝向常態化，「疫苗接種假」已完成階段性任務，爾後如因接種疫苗有請假的需要，將回歸一般性規定辦理，與流感疫苗接種相同。公務人員之「疫苗接種假」亦同步自5月1日起停止適用。

指揮中心說明，2021年間，無症狀或輕症確診者出院後仍應居家隔離，該期間得請「防疫隔離假」之規定，因現已無相關隔離措施，一併停止適用。