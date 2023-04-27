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蘇丹監獄遭波及！前高官揹「性侵謀殺40多罪」竟獲釋：安全就自首

▲▼蘇丹。（圖／CFP）

▲蘇丹爆發內戰。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

蘇丹內戰持續中，混亂局勢竟也波及監獄。據悉，58歲前高官哈倫（Ahmed Haroun）已獲釋並抵達安全地帶，還宣稱等到情勢恢復正常就會自首。他被指控犯下40多項戰爭罪及反人類罪，包括謀殺、性侵、攻擊平民等，因此被國際刑事法院（ICC）起訴。

▲▼前蘇丹政府高官哈倫（Ahmed Haroun）被指控犯下40多項戰爭罪及反人類罪，被國際刑事法院（ICC）起訴。（圖／路透）

▲58歲的哈倫被指控犯下40多項戰爭罪及反人類罪。（圖／路透）

CNN引述2名警方消息人士說法透露，首都喀土穆（Khartoum）的科貝爾監獄（Kober Prison）23日發生騷亂，受刑人焚燒車輛抗議缺乏食物和水，之後被當局釋放出獄。另據社群媒體流傳的一段錄音檔，哈倫宣稱自己與一些前政權人物23日決定在獄警及武裝部隊的幫助下離開監獄。

哈倫是前蘇丹政府有權有勢的成員，2000年代初期涉嫌在西部大城達佛（Darfur）犯下超過40項戰爭罪及反人類罪，儘管國際社會持續施壓，他卻沒有被移交給國際刑事法院，反而持續擔任蘇丹人道主義事務國務部長，之後陸續被任命為多州州長，甚至領導執政黨全國大會黨，直到2019年爆發人民起義與軍事政變，時任總統巴席爾（Omar al-Bashir）被推翻，才與另外十幾名官員被捕。

▲▼蘇丹。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼蘇丹爆發內戰，20日首都喀土穆南部出現一輛損壞的軍用車輛。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹首都喀土穆被戰火蹂躪。（圖／達志影像／美聯社）

哈倫在錄音檔中並未提及「前政權人物」究竟有誰，卻有未經證實的報導宣稱包括巴席爾，這位前總統一年前因為健康狀況被轉移至恩圖曼（Omdurman）一間軍醫院。對此，蘇丹警方24日澄清，「在其他囚犯獲釋之前，所有前政權領袖昨天都從科貝爾監獄疏散，但巴席爾仍在醫院裡。」

蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）爆發內亂，儘管雙方25日宣布停火72小時，仍有多地發生衝突，彼此都指控對方違反停火協議。

據蘇丹衛生部統計，這場內戰已經造成至少512死、超過4193人受傷，成千上萬百姓逃離該國，至少1萬多人越境進入埃及，另有2萬人逃往查德（Chad）。一名目擊者25日表示，喀土穆供水短缺，食物也快要耗盡。世界衛生組織（WHO）25日警告，蘇丹國家公共衛生實驗室遭占領，可能爆發「重大生化危機」。

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關鍵字：

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