個資外洩太嚴重！　國發會：修法提高非公務機關罰鍰金額

▲國發會主委龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

行政院13日通過國發會擬具《個人資料保護法》第一條之一、第四十八條、第五十六條修正草案。國發會表示，由於現行個資法的罰鍰規範，各界普遍認為罰責過低，所以本次修法將適度提高非公務機關違反安全維護義務之罰鍰金額，以提升業界對於個資保護之重視。

國發會說明，行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領四大面向中的「堵詐」，其策略包括加強各方業者資安維護義務，故國發會決定研提個資法修正草案。國發會強調，本法案送請立法院審議後，希望能儘速完成修法程序，以實現前開行動綱領之策略方向，提升對民眾個資之保護。

國發會指出，為符合去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應於3年內完成個資保護獨立監督機制，並為解決目前個資法分散式管理下的監管問題，且與歐、日、韓等國際趨勢接軌以符合各界之期待，行政院積極推動設置個資保護獨立監督機關。

國發會透露，近期有非公務機關保個人資料外洩事件，受到社會大眾高度關注，外洩的個人資料容易遭到不法集團不當使用，甚至精準地針對個人資料當事人進行詐騙行為，進而損害當事人權益。現行個資法的罰鍰規範，各界普遍認為罰責過低，所以本次修法將適度提高非公務機關違反安全維護義務之罰鍰金額，以提升業界對於個資保護之重視。

▲▼行政院通過國發會擬具《個人資料保護法》第一條之一、第四十八條、第五十六條修正草案。（圖／行政院提供，點圖放大）