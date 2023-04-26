台南歸仁地政照護員工健康　舉辦員工健康檢查好評

▲台南市歸仁地政事務所，聯合鄰近台南市警歸仁分局舉辦「員工健康檢查」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所，積極維護員工身心健康，提昇行政效能，於4月25日聯合鄰近台南市警歸仁分局舉辦「員工健康檢查」活動，本次健康檢查活動委由台南市立醫院辦理，依據員工性別及個別需求，提供多樣化的健康檢查方案，並將健康檢查器材及設施移置歸仁分局三樓禮堂，讓地所人員就近參加健檢與諮詢。

地政局陳淑美局長表示，地政局暨所屬地政事務所提供民眾全方位地政服務，將員工視為機關最重要的資產，也是組織成長的貢獻者。

歸仁地政表示，依據「台南市政府及所屬機關學校公務人員健康檢查補助原則」規定，市府及所屬機關學校編制內40歲以上之公務人員每2年補助1次健康檢查。此外，台南市地政機關（包含地政局及所屬各地政事務所）之測量助理，因職務必須外出執行測量外業工作，不分寒暑，故需良好體能與健康之身心以維持其工作效能，地政機關測量助理亦適用工友健康檢查補助原則核實申請健康檢查補助，即年滿40歲，每2年補助1次健康檢查。本次活動特聘請台南市立醫院專責醫護人員協助落實照護員工健康，專責醫護人員提供現場即時性健康諮詢，守護全體員工健康，推廣多方面健康活動。

歸仁地政事務所主任楊文松表示，員工健康檢查活動是聯合鄰近台南市歸仁分局及台南市立醫院辦理，透過跨機關資源連結，有效照顧同仁健康。此外，本次健康檢查資源亦分享給台南市各地政事務所，包含各地所及警分局共計有31位人員參與健康檢查。面對後疫情時代，歸仁地政秉持著信賴、熱誠、創新的服務理念，不只重視地政專業服務為民眾帶來正面助益，更重視為員工打造優質健康安全的工作環境，達成服務民眾、機關效能與員工健康三贏的永續經營目標。