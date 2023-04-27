出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

▲ 卡洛爾指控川普性侵及誹謗，26日出庭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控前總統川普，27年前在一家百貨公司更衣室對她性侵，26日在紐約向陪審團表示，川普讓她再也無法發展戀愛關係，還不願承認性侵，破壞她的名譽。

根據《衛報》，曾是時尚雜誌ELLE專欄作家的卡洛爾現年79歲，26日為民事訴訟作證，聲稱川普1996年在紐約一家百貨公司更衣室裡性侵她，且在她出書揭發此事後公開斥責她撒謊，要求川普對非法侵犯（battery）及誹謗罪做出賠償，「我來這裡是因為川普性侵我，且當我寫出這件事，他說沒有發生過。他撒謊，破壞我的聲譽。我來這裡是為了找回我的生活」。

卡洛爾出庭時詳細描述在曼哈頓精品百貨Bergdorf Goodman遇見川普時的情形，當時川普稱他需要買一份禮物，請卡洛爾幫忙挑選，她欣然答應，提議買包包和帽子，但川普看起來興致缺缺，接著突然說「我知道了，內衣」，然後就帶著卡洛爾上了手扶梯。

卡洛爾完全被川普的健談給迷住，「我很高興能跟他一起去逛內衣，他很有趣」，而川普進入內衣店後挑了一件灰藍色的緊身衣，要求卡洛爾試穿，儘管卡洛爾拒絕，川普仍說「妳穿穿看，這是妳的顏色」。

川普隨後提議，他們倆人都拿衣服去試穿，卡洛爾當時不以為意，「川普語氣輕鬆、幽默風趣，我可能也一直在調情」，但一走進更衣間，氣氛馬上改變，川普快速關上門後將她推到牆上，力氣大到她的頭部撞到，儘管她試圖反抗，川普仍再度用力推她。

卡洛爾說，接下來的情況「變得非常黑暗」，川普彎下身扯下她的緊身衣，這時她用力推開川普表示拒絕，但川普仍試圖強吻她，「那一刻我活著唯一的原因就是要離開更衣間」，但她無法脫離川普的魔爪，遭到性侵，後來奮力抬起膝蓋推開川普，才順利逃脫。

▲ 川普否認卡洛爾一切指控。（圖／CFP）

她坦言，這一輩子都會後悔當時和川普一起進入更衣室，「非常愚蠢，讓我再也無法擁有浪漫的關係」。她在法庭上落淚表示，事發後她再也無法對有好感的男性露出笑容，且從此沒有性生活。

她還指控，揭發川普罪行後受到川普及川粉霸凌，而她本來還以為川普會說他們是兩情相悅，沒想到對方全盤否認，還罵她是騙子，「這打擊了我，讓我很沮喪，因為我失去聲譽」，所有人都用異樣眼光看她，認識她的人同情她，本來沒有意見的人也以為她是騙子，還因此丟了從事26年的ELLE專欄工作。

川普否認卡洛爾的指控，先前還在自家社群平台Truth Social上發文攻擊，稱這些都是卡洛爾捏造的騙局及政治迫害。法官卡普蘭（Lewis Kaplan）對此警告，川普的貼文「非常不適當」，可能已經超越干預陪審團的界線，成為潛在的責任來源。