全台一片紅！鄭明典PO「夜間模式雲圖」曝好消息：今全台放晴

▲夜間模式雲圖，紅色代表低雲或霧。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

今日清晨仍受東北季風影響，北部、東半部降雨機率較高，不過白天起冷空氣減弱、水氣消散，各地轉為多雲到晴的好天氣，且穩定天氣將一路維持到周六。中央氣象局長鄭明典貼出夜間模式雲圖，並指出「多數地方今天白天將可見陽光」。

鄭明典貼出「一片紅」的夜間模式雲圖，其中紅色代表「低雲」或「霧」，他表示，「這是夜間模式的雲圖，液態水含量高的雲用紅色顯示，可以和冰晶為主的高雲區分開來。這些低雲並不密實，日出後可能消散，多數地方今天白天將可見陽光」。

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氣象局表示，今天清晨仍受東北季風影響，中部以北及東半部不定時有局部降雨，南部山區亦有零星飄雨的機會，南部平地則為多雲的天氣。

白天起東北季風減弱，水氣減少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，中部地區為短暫雨後多雲，其他地區大致上為多雲到晴，但留意午後中南部山區有零星短暫陣雨。

溫度方面，北部及東半部低溫落在18到20度左右，中南部大約在20到23度之間，各地清晨感受偏涼，但白天高溫會比昨天溫暖許多，東半部約24到27度，西半部可以來到27到31度，尤其是南部近山區有機會更高一些，西半部日夜溫差大，外出活動請留意溫度的變化。