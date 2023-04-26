　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠稅3千萬拒繳躲密室　裝「3道鎖」仍被揪出！養殖戶遭管收

▲▼ 欠稅3千萬多年不繳四處躲藏2次拘提抓不到人執行官鍥而不捨3度拘提終於拘獲法院裁定管收 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

男子欠稅3千萬不繳2次拘提抓不到人執行官3度拘提終於拘獲，法院裁定管收 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲林縣麥寮鄉68歲許姓男子欠繳綜合所得稅新台幣（下同）3,047萬餘元，經財政部中區國稅局虎尾稽徵所92年3月1日移送行政執行署嘉義分署強制執行，嘉義分署行政執行官歷經多年追查義務人財產，但僅獲償659萬餘元，目前還欠繳2,951萬餘元。因許男刻意隱匿其行蹤，嘉義分署執行人員2度拘提未獲，終於在第3次拘提時開啟3道門鎖將許男拘提到案，因其顯有履行義務之可能而故不履行，隱匿處分財產又四處躲藏逃避執行，行政執行官詢問許男但其仍堅不繳納後，向嘉義地方法院聲請管收獲准。

▲▼ 欠稅3千萬多年不繳四處躲藏2次拘提抓不到人執行官鍥而不捨3度拘提終於拘獲法院裁定管收 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

許男在80年間，與其配偶黃女領取生雜漁等補償費9,202萬元。但未辦理80年度綜合所得稅結算申報，國稅局補徵綜合所得稅1,777萬餘元及罰鍰1,297萬餘元，共計3,074萬餘元，之後移送嘉義分署強制執行。行政執行官調查發現許男在稅單送達後，自其帳戶提領金額超過663萬元，但他卻未用來清償欠稅且資金流向不明，足以證明有隱匿、處分財產之情事。許男於欠稅期間從事蛤蜊養殖，一季有150萬元的收入，每年可分得經營淨利之70%，雲林縣政府也將養殖之補償金直接匯入許男配偶黃女帳戶內，均可證明許男應有能力履行義務。

▲▼ 欠稅3千萬多年不繳四處躲藏2次拘提抓不到人執行官鍥而不捨3度拘提終於拘獲法院裁定管收 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署多次通知許男報告財產或繳納但其皆不予理會，執行人員到他住處現場執行時也避而不見，家屬則推諉表示不知其去向。許男刻意隱匿行蹤，嘉義分署執行人員分別在110年10月及111年9月兩度持拘票拘提許男未獲。

執行人員鍥而不捨查到許男可能藏匿處。112年4月25日至該處按門鈴並呼喊未獲屋內人士回應，執行人員推測許男極可能躲藏於屋內，執行人員於是找來鎖匠開啟門鎖並通知警察到場協助，鎖匠開啟3道門鎖後，發現許男果然與其妻女躲藏在內室中，執行人員當場執行拘提將許男帶回分署。因許男對於滯欠稅款拒絕繳納或提供擔保，也不提出可供執行的財產，行政執行官立即向嘉義地方法院聲請管收。經法官漏夜開庭，裁定准予管收。

▲▼ 欠稅3千萬多年不繳四處躲藏2次拘提抓不到人執行官鍥而不捨3度拘提終於拘獲法院裁定管收 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
入獄1年　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去
狼師廁所性侵2女學生　帶去「課後輔導」
涉貪108萬怎麼花？　檢：顏寬恒拿來買瑪莎拉蒂
陳致中將入獄！　吳淑珍部分撤銷發回
爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了
快訊／祖孫機車雙載出車禍　嬤當場失去呼吸心跳
快訊／《風水世家》男星離世！親友震驚　妻從美國趕回台灣
快訊／顏寬恒怒了！　痛批遭迫害：政治凌駕司法
快訊／顏寬恒遭起訴　3罪狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

洗錢判刑1年將入獄　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去

詐108萬助理費怎麼花？　檢：顏寬恒用來買瑪莎拉蒂...付豪宅水電

金防部未爆彈小組悍馬車起火！殘餘彈藥車斗自燃　阿兵哥急停逃生

誆花6萬可「請駭客追債」　北市警私下連繫被害人...2大過免職！

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

涉買票羈押150天「無保釋回」　彰化縣議員施嘉華今補宣誓就職

扁家弊案再定讞陳致中將入獄！吳淑珍洗錢部分撤銷發回

課輔狼師性侵2女學生！淫喊：摸胸是老師的動力來源　法官重判

快訊／台南祖孫機車雙載「擦撞大貨車」　嬤當場失去呼吸心跳

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

洗錢判刑1年將入獄　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去

詐108萬助理費怎麼花？　檢：顏寬恒用來買瑪莎拉蒂...付豪宅水電

金防部未爆彈小組悍馬車起火！殘餘彈藥車斗自燃　阿兵哥急停逃生

誆花6萬可「請駭客追債」　北市警私下連繫被害人...2大過免職！

專偷兌幣機　分工合作犯7案...桃園「娃娃機雙盜」下場曝光

涉買票羈押150天「無保釋回」　彰化縣議員施嘉華今補宣誓就職

扁家弊案再定讞陳致中將入獄！吳淑珍洗錢部分撤銷發回

課輔狼師性侵2女學生！淫喊：摸胸是老師的動力來源　法官重判

快訊／台南祖孫機車雙載「擦撞大貨車」　嬤當場失去呼吸心跳

獨／春風結拜二哥明出殯！200座米塔送行　塞爆會場排到人行道

王美惠爭取3千萬　整修嘉義市國中小校園環境

漢光演習5月兵推！國安局未派人參加　江啟臣批：真是說不過去

日本台灣交流協會高雄事務所新所長　拜會黃偉哲暢談交流願景

唐玲癌末「為愛犬找乾媽」！　揭內心脆弱淚崩：補足缺失的那塊

張育成鉤狀骨骨折　周思齊過來人「痛到想罵髒話」神速歸隊

調皮鸚鵡桌上玩耍　下秒掉垃圾桶當「紅蘿蔔」...媽：差點尋鳥啟示

洗錢判刑1年將入獄　陳致中：打斷手骨顛倒勇...會勇敢走下去

怒批侯友宜只想選總統　綠議員送狒狒玩偶、轟侯吃相難看

忍者貓教會狗狗開門　奴才見把手「詭異移動」下秒門縫冒出頭

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

社會熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

即／淡水失業男舉槍轟頭亡！母返家驚見哭斷腸

父親開管委會暫離　民眾目擊3歲女童掛窗邊墜落亡

大飛宿醉開車最終下場出爐　他道歉喊：絕不再犯

3歲女兒爬對外窗「7樓墜落亡」　單親父超自責

即／上個月底才千萬交保！顏寬恒今貪汙罪起訴

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

少年開槍被逮　稱槍是蝦皮買的

不僅嫖8酒店妹！　台南淫官還涉光電索賄案

更多熱門

相關新聞

中埔「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

中埔「佳祿保齡球館」土地法拍1.7億

行政執行署嘉義分署表示，本月嘉義縣市有36件拍賣不動產包括農地、建地及建物等。最引人注目的拍賣標的是位於嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」所在之3筆土地及10筆建物。3筆土地共約6,500坪，底價為1億7千萬元；位於路邊的10筆鐵骨造建物底價共為465萬元，土地及建物可合併或分別應買，自公告後已吸引多人來電詢問詳情。

關鍵字：

行政執行署嘉義分署

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

林采緹離婚3年有「新戀情」！

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面