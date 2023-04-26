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診所醫喊「門診炸裂」發燒、拉肚子大增　羅一鈞分析「這2病」成主因

▲▼疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

有診所醫師在臉書發文吐露近期發燒、感冒、腹瀉兒童個案大增，門診炸裂。疾管署副署長羅一鈞今（26）日分析，臨床個案情況主要與近期流感、腸病毒兩因素有關。特別是今年流感疫情因為冬季沒有真正大波流行，加上口罩鬆綁，疫情反常延後且還在緩升，要觀察到5月底，另腸病毒即將進入流行期，近期單周就診創六年新高，6月底之前都要多加注意。

根據疾管署最新統計，國內上周新增24例流感重症，創今年單周新高，且其中有2例未滿10歲幼兒；另增3例流感死亡個案。疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次上升至52,648人次，較前一周略增，整體趨勢緩升且高於前3年同期，仍以A型流感為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動，尚未趨緩。

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羅一鈞說明，目前觀察流感疫情沒有說4月之後趨緩、反轉，還在緩升階段，預期可能會持續到5月中下旬，這與臨床醫療院所觀察到發燒就醫有增加趨勢吻合。

羅一鈞指出，主要是因為冬天沒有比較大波的流行，疫情有延後現象，加上口罩陸續鬆綁、聚會增加，造成傳播風險，預期要觀察到5月中下旬，也延長擴大公費抗病毒用藥對象到5/31，且這波疫情有導致重症、死亡增加的趨勢，如果本身為年長者、慢性病風險的民眾要特別當心。

▲▼疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，疫情中心主任郭宏偉。（圖／疾管署提供）

另腸病毒疫情方面，上周因腸病毒就診近7851人次，創下6年新高，而且容易導致幼兒重症的71型又確認2起輕症。羅一鈞表示，今年腸病毒疫情趨勢和2016年相近，若國內單周就診超過1.1萬人的流行警戒值，且連續兩周就會正式進入流行期，估計5月初就會達到，6月進入高峰，疫情警戒會持續到6月底。

疾管署呼籲，腸病毒流行風險增加，各教托育機構應做好因應腸病毒流行準備，依據「教托育人員腸病毒防治手冊」積極加強自我查檢及落實各項防治作為，並提醒家中有嬰幼兒的民眾、教托育機構人員或其他兒童常出入的公共場所業者，落實良好個人衛生習慣及正確勤洗手，維持環境通風及定期清潔消毒，才能降低腸病毒傳播風險，確保嬰幼兒健康。

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