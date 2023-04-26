鍾沛君喊「羅副秘搞錯了」　羅智強：誤會解開就好

▲國民黨前議員羅智強。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨大安區立委初選將採全民調方式進行，對於前北市議員羅智強昨日晚間收到支持者稱「鍾沛君在罵你」的影片，鐘沛君喊冤道「羅副秘應該真的搞錯了，我既沒有罵他，也沒有點名他」。對此，羅智強26日回應，「謝謝鍾沛君的澄清，我也不覺得她在罵我，誤會解開就好，但還是要重申，我從來沒有主張過要黨員投票，若兩位對手主張全民調我也接受。」

羅智強昨日透過臉書發文指出，有支持者氣憤地傳影片給他，說「鍾沛君又在罵你了」，他將影片看完後表示，「中間可能有一點誤會」，他沒有堅持不可以全民調或一定要黨員投票不可，因為不管有沒有黨員投票，他都會用一百分的努力去爭取勝利。而在初選的協調會，他一到場就說「要不要黨員投票，我都尊重其他兩位對手的決定」，所以很快就達成了採用全民調的共識。

針對羅智強說法，鍾沛君解釋，昨天傍晚，台北市黨部舉辦大安區初選協調會，要議定相關細節，其中最關鍵的議程之一，就是要不要納入黨員投票。而她在步入協調會之前，被媒體問及，「因為羅智強好像還是比較希望採取『三七黨員制』，妳怎麼看？」她則回，「我支持全民調，因為這不是個人利弊勝負的問題，而是國民黨改革要不要走回頭路的大是大非，全民調比較符合大選結構。」

鍾沛君強調，「羅智強點名我，說他的支持者傳影片說我在罵他，又說因為我點名他，所以他才回應。但是羅副秘應該真的搞錯了，我既沒有罵他，也沒有點名他。」

對此，羅智強今日再度發文回應，「謝謝鍾沛君的澄清，我也不覺得她在罵我，誤會解開就好。」不過，他還是再強調一遍，他從來沒有主張過要黨員投票，而且他的立場一直都是會尊重兩位對手想法，若兩位主張全民調他也接受。