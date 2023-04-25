老高說中了？太陽衝擊波到地球「引發特大地磁暴」夜空出現紫極光

▲新疆24日凌晨發生特大「地磁暴」，出現絢麗極光。（圖／翻攝自微博／雷中好地方）



記者鄒鎮宇／綜合報導

太陽產生的衝擊波24日凌晨讓地球發生Kp指數8的特大地磁暴。隨後，新疆克拉瑪依的夜空，也因特大地磁暴而發出絢麗的粉紫色極光，讓許多網友看完直呼「新疆真的發生地磁爆啦，老高說的都是真的」。

據陸媒《新京報》報導，大陸國家空間天氣監測預警中心指出，24日凌晨2時到8時，太陽出現了特大地磁暴。其中生Kp指數（全球磁場指數）為8，目前磁暴過程仍在進行中，後續仍有可能發生特大磁暴。據悉，Kp指數代表地球每3小時的磁場活動情況，數值越大代表地磁活動越強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地磁暴的觀測消息曝光後，許多網友分分聯想到YouTuber「老高與小茉」4月19日以「三天之後（4月23日），一切終結」為題發布的影片。老高在影片中表示，太陽黑子高度活躍會讓其表面出現大量的高能帶電粒子，爆炸後出現「太陽風暴」擴散到宇宙中。

▲YouTuber老高、小茉 。（圖／翻攝老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



老高表示，太陽風暴的三個階段抵達地球後，會出現不同的影響，地磁風暴（geomagnetic storm）出現後會產生極光，而最嚴重的情況會導致電子設備、通訊癱瘓，讓生活受到嚴重的影響。

新疆因地磁暴出現極光的消息曝光後，網友紛紛到老高的影片留言，「我X成真了，昨天北極有地磁暴」、「老高說中了！！新疆出現地磁暴」、「老高，真的有太陽風暴，出現極光了」、「老高預言成功再次回來看的」、「老高還是預測對了一些內容」、「我覺得真得挖一個地下避難所了，萬一哪天有災難可以躲下去」。

報導指出，地磁暴過程是由「冕洞高速流」和「日冕物質拋射」共同作用產生的，前者是源自太陽表面大氣，也就是日冕的低密度區域，高速太陽風從這一區域大量飛出；後者日冕物質拋射是典型的太陽爆發。

當這些攜帶太陽能量的物質以數百千米每秒的高速飛離太陽表面時，就會形成類似爆炸衝擊波，快速傳遞到太陽系的各處，在它們的共同作用下，地球磁場發生了方向及大小的明顯變化，地磁暴便隨之發生。