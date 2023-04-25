指揮中心5／1解編！疫苗、藥品不失效　可用到有效期止

▲指揮中心5/1解編，疫苗、藥品可持續用到有效期為止。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布5/1解編，新冠肺炎也同步調整為第四類傳染病，後續將由衛福部主導整備應變工作。不過有專家憂心，解編後包括疫苗、藥品等物資恐受影響。對此，指揮中心表示，在EUA核准期限內合法製造或輸入產品，都可持續販售和使用到產品有效期限為止。

在疫苗EUA方面，莫德納、莫德納次世代雙假疫苗和Novavax的效期都到2023年12月31日止，BNT疫苗已有EUA核准有效期限延長至2023年10月31日。

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而在藥品部分，瑞德西韋EUA核准期限到2025年06月02日止、莫納皮拉韋到2024年12月31日止、倍拉維到2023年12月31日止、Evusheld到2024年08月22日止，而新冠病毒檢測儀器/試劑到還有203件效期到2023年6月30日止。

因應新冠肺炎疫情，國內於2020年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」三級開設，由時任疾管署長周志浩擔任指揮官，隨著疫情逐漸嚴峻，同年1月23日，行政院將指揮中心提升為二級開設，2月27日再提升為一級開設，指揮官由時任衛福部長陳時中擔任，目前則由衛福部次長王必勝擔任。新冠疫情以來，國內累積確診1024萬3214例，其中本土個案1018萬4764例；新冠死亡累積1萬9429例。

▲指揮中心解編疫苗、藥品可用到有效期止。（圖／指揮中心提供）