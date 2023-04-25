快訊／「快篩實名制」本周賣最後一輪　5／1同步退場！

▲指揮中心和新冠肺炎降階，快篩實名制也將在5/1退場。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，5/1防疫降階，除了指揮中心解編之外，新冠肺炎也同步調整為第四類傳染病，後續將由衛福部主導整備應變工作。而快篩實名制也將在同日退場，實名制將實施到4/30，民眾如還有購買需求，要在4/30以前持健保卡到特約藥局購買。

發言人羅一鈞表示，因應去（2022）年4月内COVID-19疫情急速上升，民眾對快篩試劑的需求增加，市場快篩試劑缺貨且價格昂貴，因此推動家用抗原快篩，透過近5000家健保藥局和偏鄉衛生所販售。

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家用快篩實名制在去年4/28實施至今，目前已經過第12輪，截至今年4/13為止，總共販售1,505萬餘份，總計約7,525萬劑。羅一鈞說，平均每日販售量，從初期25萬餘份，下降到近期1千餘份，顯示民眾需求已經降低。

羅一鈞表示，目前自由市場的家用抗原快篩試劑供應充足，因此家用抗原快篩試劑實名制，將依規劃如期實施至今年4/30止，5/1起欲購買用篩試劑的民眾，可至藥局/藥妝超商/超市等路購買。

▲家用抗原快篩試劑實名制5月1日起退場。（圖／指揮中心提供）