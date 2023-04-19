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睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

▲4 ／28日由越捷航空以空中巴士A321neo滿載230名旅客直達花蓮機場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

4 ／28日由越捷航空以空中巴士A321neo滿載230名旅客直達花蓮機場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國境解封後，花蓮機場將迎來睽違3年的國際航班！花蓮縣政府及花蓮縣旅行商業同業公會共同促成，該會明利旅行社推動越南峴港與花蓮直飛包機，將由越捷航空以空中巴士A321neo直飛滿載230名旅客，入境展開五天四夜旅遊。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「花蓮走向世界、世界走進花蓮」，疫情結束國門開放，縣府積極透過各項政策努力實踐讓花蓮更進一步與國際接軌，並特別感謝立法委員傅崐萁，促請中央延長交通部觀光局「推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」補助年限至2025年，使業者能獲得挹注。

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今年2月縣府即邀請新加坡、馬來西亞組團社與媒體蒞花踩線，並與縣內觀光產業業者於媒合推介會面對面交流，推廣花蓮特色行程，積極為恢復國際包機展開觸角並促成直飛。

▲4 ／28日由越捷航空以空中巴士A321neo滿載230名旅客直達花蓮機場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

旅客行程均從花蓮航空站入境及出境（資料照片）。

在花蓮縣政府及觀光產業努力下，疫後首班「花蓮-峴港」包機直航將於4月28日及5月2日正式啟航對飛，為疫後花蓮觀光注入國際旅客新活力，也為鄉親出國度假提供便捷的交通方式。國外旅客此行將參觀太魯閣、七星潭、東大門夜市等熱門景點及享用美食，行程均從花蓮航空站入境及出境。另8月份也預計將有國際包機自柬埔寨吳哥窟對飛花蓮，讓花蓮對外交通更加便利順暢！

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，為推動永續樂遊花蓮，縣府加碼推出「永續遊花蓮獎勵方案」，今年11月30日前，自由行遊客只要到花蓮住宿及旅遊，並至活動網站登錄，即可參加Tesla汽車抽獎；團遊部分，活動期間旅行社帶20人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿及旅遊，也可以申請每晚5,000元獎勵金（住三晚為上限）。此外，縣府也續推多項主題旅遊，如「花蓮絕美步道」及「森遊花蓮小百岳」活動，依指定完成的步道及小百岳的數量，將提供不同的獎項。歡迎國內外遊客把握以上參加機會！

張志翔處長接續提到，藉由疫後花蓮航空站、花蓮港等對外交通節點恢復接待國際入境旅客，旅客除可省下轉乘交通時間，也有更多元的交通選擇，期盼透過獎勵補助誘因，帶動更多的國際直航包機到花蓮旅遊，未來將鎖定韓國、日本、東南亞及港澳大陸地區進行推廣，持續增加國際城市直航點，並期藉由包機朝定期航線努力，陸續引進旅客，展現花蓮作為台灣東大門的優勢，讓花蓮走向世界、世界走進花蓮。

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