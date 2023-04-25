可能意外懷孕！　4生肖女上半年有望閃婚

▲屬豬或蛇的女性很可能意外懷孕。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，今年上半年結束前，生肖屬「蛇、鼠、狗、豬」的女性閃婚有譜；另外，屬豬或蛇的女性很可能意外懷孕，若還不想要當媽，記得做好避孕措施。

第四名：肖豬女

[廣告]請繼續往下閱讀...

在立秋之前（8/8），肖豬女的感情運勢將會非常活躍，妳很渴望戀愛，也願意試著閃婚。在這個夏季，妳的桃花運將會大增，也有機會迎來閃婚機會。農曆六月是最強的愛情婚運時間點，特別是如果有親友介紹的優質對象，可能會讓妳一見鍾情。

無論妳是有伴侶還是單身者，都有可能意外懷孕，甚至奉子成婚。如果妳目前還沒有要生寶寶的打算，那麼建議妳要做好避孕措施，因這是一個容易帶來意外驚喜的時刻。要特別注意在感情和生活上都要慎重考慮，不要被一時衝動和激情蒙蔽判斷力。

第三名：肖狗女

在立秋之前（8/8），肖狗女可能會迎來閃婚的機會。即使此前生活平靜無波，但在這個夏季，妳的感情運勢會變得非常活躍。妳渴望戀愛，也準備好邁出自己的舒適圈，尋找真正的愛情。

或許是心有靈犀，當妳想要談戀愛時，親朋好友便會為妳介紹適合的對象，為妳搭建起桃花橋樑。在這樣的情況下，妳可能會一見鍾情，然後決定閃婚。

農曆四月是最適合確定戀愛關係的時間，妳有可能找到穩定的愛情，並決定閃婚。請記得在這個充滿機遇的時期，謹慎處理自己的感情，不要輕易做出決定，也要確保自己的選擇是理性和明智的。

第二名：肖鼠女

在立秋之前（8/8），肖鼠女很渴望身邊有人陪伴，甚至對婚姻產生想法。看到周圍朋友一個個都有了伴侶，更加渴望有個人能陪伴在身邊。雖然過去幾年疫情讓妳認識新人的機會變少，但在夏季期間，妳有機會訂下終身大事。

如果妳還是單身，建議妳多出門參加活動，多參與朋友的聚會，去聽一場非常喜歡的明星演唱會，或去熱鬧的場所，這些都可能會給妳帶來意想不到的美好艷遇，記得不要錯過這個讓妳實現想婚念頭的時刻。

第一名：肖蛇女

在立秋之前（8/8），肖蛇女的愛情運勢非常值得期待，可能隨時會遇到對的人或被搭訕。不久的將來，妳會迎來愛情上的大好運，也許在走路的時候，就在轉角遇見讓妳怦然心動的那個人，或是在喝下午茶的咖啡廳裡，有意想不到的艷遇或被搭訕的機會。

農曆三月已到來，是最適合告白或結婚的時刻，如果妳喜歡的人不敢主動表白，可尋求共同好友的幫助。如果妳已經有了伴侶，那麼很有可能會迎來喜上加喜的好消息，也就是意外懷孕。但如果妳還沒有打算生寶寶，請務必做好避孕措施，因這是容易出現意外驚喜的時刻。