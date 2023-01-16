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假牙照顧好長輩生活沒煩惱！蔡阿嘎推薦保麗淨假牙清潔錠讓嘎嬤笑嗨嗨

▲▼蔡阿嘎,保麗淨。（圖／蔡阿嘎提供、翻攝自保麗淨官網）

▲蔡阿嘎回「嘉」看嘎嬤，帶了超實用的禮物，讓嘎嬤笑嗨嗨。（圖／保麗淨提供）

消費中心／綜合報導

春節到來，除了期待溫暖的大團圓時刻，對長輩盡孝更是不可少，知名YouTuber蔡阿嘎日前就返鄉回嘉義看嘎嬤，這次回到嘉義，還有一個很重要的任務，就是要送禮給嘎嬤，讓嘎嬤可以「健康呷百二」！

▲要讓長輩吃得開心、享受美食，擁有好幫手很重要！（圖／保麗淨提供）

長輩在乎的，不是你送了多貴重的禮，而是你的心意到哪裡，要送禮，當然要從長輩的需求出發，選擇日常生活中最需要使用的東西準沒錯，貼心的蔡阿嘎就說，阿嬤因為假牙容易鬆動的關係，太硬的、需要大口咬的食物都不太能吃，讓他很心疼。

銀髮族的身體機能需要更多呵護，尤其是口腔健康更與生活品質息息相關，許多長輩都有配戴假牙，但照顧假牙卻常常讓人頭大，蔡阿嘎這次「回嘉」，就幫嘎嬤準備了方便又安心的保麗淨假牙清潔錠跟保麗淨假牙黏著劑，天天清潔減少細菌滋生，還能讓假牙黏牢牢！把假牙跟真牙一起照顧好，才能為生活加分。

▲▼蔡阿嘎,保麗淨。（圖／蔡阿嘎提供、翻攝自保麗淨官網）

▲▼保麗淨假牙黏著劑、假牙清潔錠都簡單好上手。（圖／保麗淨提供）

▲▼蔡阿嘎,保麗淨。（圖／蔡阿嘎提供、翻攝自保麗淨官網）

 為了讓阿嬤可以開心大口吃土雞、魷魚、麻糬，蔡阿嘎直接教嘎嬤使用保麗淨假牙黏著劑，先清洗假牙、塗上假牙黏著劑、戴上假牙後咬合，嘎嬤迫不及待馬上跟著做，兩秒黏好假牙還說了句：「簡單！」看阿嬤笑嗨嗨，蔡阿嘎也趁機教阿嬤保養假牙。

蔡阿嘎為了嘎嬤的健康，做了不少功課：「阿嬤你年紀大了，真的牙齒會越來越少，所以真牙很珍貴，怕的是你的真牙如果也壞光光就不好了。」嘎嬤聽了直說：「我的牙齒都壞光光了。」蔡阿嘎馬上拿出保麗淨假牙清潔錠教嘎嬤「護牙神技」，「每天假牙拿下來三步驟清潔、浸泡、沖洗，讓細菌、異味跟牙漬減少。」看著假牙泡在杯中，嘎嬤也露出滿意的微笑。

5分鐘保養假牙口腔更潔淨、更清新　解決擾人口臭、牙垢、牙菌斑

假牙跟真牙一樣也需要好好保養，沒有做好清潔可能引起一連串的口腔問題，像是口臭，細菌孳生、牙菌斑堆積，造成牙齦發炎，尤其全口或局部式假牙更需要深入清潔。保麗淨假牙清潔錠溫和清潔，品牌資料更顯示達99.9%殺菌力#，可深入清潔、幫助恢復假牙原色，亦能有效去除牙垢跟牙菌斑，只要浸泡五分鐘，三步驟「清、泡、沖」，讓假牙乾乾淨淨，減少口腔細菌滋生的機率，清洗假牙比你想得更輕鬆。

看著嘎嬤上了年紀牙口不方便，蔡阿嘎跟二伯夫妻檔孝心滿滿，讓擁有一手好廚藝的嘎嬤也能盡情享受美食，超實用的禮物幫嘎嬤解決生活煩惱，也難怪蔡阿嘎直說：「假牙照顧好，長輩生活沒煩惱！」保麗淨假牙黏著劑產品說明指出，可幫助假牙穩固密合長達12小時*，有效減少食物殘渣阻塞，並保護牙齦、大大提升舒適度，讓長輩能夠放心大笑、享受美食。

#上海SGS實驗測試
*依照每人飲食習慣不同有所差異

▲▼蔡阿嘎,保麗淨。（圖／蔡阿嘎提供、翻攝自保麗淨官網）

▲保麗淨也推出口腔護具清潔錠，各種口腔護具皆可使用。（圖／保麗淨提供）

除了照顧長輩的生活，自己的口腔健康也要注意！隱形牙套、維持器等也是清潔上經常被忽略的部分，如果清潔不徹底，就容易產生細菌跟口腔異味，是一大人際地雷，讓保麗淨口腔護具清潔錠幫你解決口腔護具清潔的困擾，跟著蔡阿嘎一起挑選實用又高CP值的禮物，送給長輩也送給自己，保麗淨假牙清潔錠、口腔護具清潔錠，每日5分鐘，自信笑容不NG。
目前各大藥局、賣場、超市與屈臣氏、康是美、寶雅皆有販售，網址：https://lihi2.cc/Uue5t

▲▼蔡阿嘎,保麗淨。（圖／蔡阿嘎提供、翻攝自保麗淨官網）

▼影片取自YouTube。

如對產品有任何問題，請直接聯絡保麗淨消費者服務專線0800-212-259
（使用前詳閱包裝外盒說明、警語及注意事項）
北市衛器廣字第112010043號  

保麗淨假牙黏著劑（未滅菌）衛署醫器輸壹字第001416號 衛部醫器輸壹字第020797號、保麗淨假牙清潔錠（未滅菌）衛署醫器輸壹字第002055號、保麗淨假牙清潔錠局部式活動假牙用（未滅菌） 衛部醫器輸壹字第021748號、保麗淨假牙淨白清潔錠（未滅菌） 衛署醫器輸壹字第006471號 保麗淨口腔護具清潔錠（未滅菌） 衛部醫器輸壹字第021850號
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關鍵字：

保麗淨假牙清潔錠口腔護具假牙口腔健康

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