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按摩師拿國中女友裸照炫耀　逼男同學拍脫衣道歉片！下場出爐

▲桃園市蘇姓男子2020年3月間因缺錢花用，竟以女友自拍裸照要脅繳付1萬元，否則公布裸照讓大家知道，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲拍裸照示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓按摩師前年透過交友軟體認識國三的女友小莉（化名），交往期間小莉傳裸照給陳「欣賞」，陳為宣示主權，竟將裸照分享給小莉的同學阿達（化名），但又怕阿達外洩，於是假扮黑道恐嚇阿達，逼阿達脫光衣服拍道歉影片，陳事後發現阿達竟拿著裸照逼小莉幫他寫功課，於是將阿達的裸體影片傳給另外3名同學觀看。事情曝光後，陳男一審被法院依對未滿16歲女子為性交、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判徒刑3年10月，全案上訴遭高雄高分院駁回，維持3年10月的刑度。

判決指出，陳男和小莉是透過網路交友軟體認識，兩人在前年3月間正式交往，期間除了到摩鐵「嘿咻」外，小莉也傳許多裸照和影片給陳男，前年7月間，為了宣示主權，陳男竟將小莉的裸照傳給阿達看，以表示小莉早已「名花有主」。

事後陳男擔心阿達將小莉的裸照外洩，於是假扮成黑道，恐嚇阿達「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，要求阿達自行拍攝全身赤裸的道歉影片。

儘管如此，去年12月初，阿達竟告訴小莉，說自己手上有她的裸照，逼小莉幫他寫功課，害小莉被阿嬤發現精神不濟，阿嬤於是責怪小莉是不是因為交了男朋友而不專心課業，陳男得知後決定幫女友出頭，利用臉書帳號將阿達的道歉裸片傳給3名同學，同學報告老師，整個事情才曝光。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，加上已經與阿達達成和解，法官依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共2罪，各處徒刑3月，製造少年為猥褻行為之電子訊號罪處徒刑1年2月、散布少年為猥褻行為電子訊號罪處徒刑7月、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪處徒刑3年6月，合併應執行徒刑3年10月。

全案上訴後，高雄高分院合議庭認為原審認事用法無誤，駁回上訴，仍判處陳男徒刑3年10月，全案仍可上訴。

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