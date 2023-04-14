　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他散布女友裸照！得意笑「報警啊我開假帳號」　下場悲劇了

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲他散布前女友裸照，得意笑「報警啊，我開假帳號」，下場悲劇了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園一名邱姓男子不滿女友分手，2022年3月將女友裸照、乳房特寫等照片上傳網路，並公開女友詳細個人資料，還向網友炫耀「我開假帳號」，認為警方根本抓不到他，直到女友發現裸照被外流後報警，全案因此曝光。桃園地院審理案情，依違反個資法判處邱男6個月徒刑、併科20萬元罰金。

根據判決書指出，邱男因感情糾紛對黃姓女友心生不滿，2022年3月1日將黃女全身及半身赤裸、乳房特寫、僅著內衣、沐浴等照片製作成影片後，上傳到某公開網站，還在影片中公開黃女的姓名、年齡、工作地點等個人資訊，更指控黃女的老闆破壞感情，實則暗指黃女對感情不忠。

邱男後來還透過朋友之手，把影片轉傳到一個擁有400多人的LINE群組，直到女友發現裸照被外流後報警，全案因此曝光。邱男原本在警訊、檢察官偵查時均堅決否認犯案，直到檢警搜索查扣他的手機，在手機中找到相關犯罪證據，他才坦承犯案。

桃園地院法官審理時表示，邱男為了報復黃友，擅自把女友私密影像、個資散布在公開網站或社群，供不特定人或特定多數人瀏覽，嚴重侵害黃女名譽、隱私及個人資料之自主權利，且還得意向網友炫耀，「他們去報警啊」、「但沒證據，我開假帳號」、「害我跑三次警局」、「不然他根本沒證據」等語。

法官認為，若非檢警積極蒐集證據，扣得關鍵作案手機，邱男也不會承認犯案，縱使後來坦認犯行，也是因為罪證確鑿，且未以積極取得黃女原諒，致黃女明確表明不願接受調解，審酌其犯罪動機、犯後態度及經濟狀況，依違反個資法判處邱男6個月有期徒刑，併科罰金20萬元，可易科罰金，可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「最美新娘」結婚3個月慘遭出軌！丈夫鹹濕對話曝
春風突發黑白照　悲痛悼念：來世見了
快訊／速勝德國名將！林昀儒直落三挺進WTT新鄉冠軍賽4強
百萬網紅被騙錢！計程車拿「假錢找零」　她嘆：印象好差
快訊／中國4／16對台禁航　交通部已發飛航公告
她往下一摸「滿滿顆粒」！憂長菜花　醫PO一圖解惑
公司辦抽獎！他爽中「有薪休假365天」　網友狂勸做1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他散布女友裸照！得意笑「報警啊我開假帳號」　下場悲劇了

宜蘭農夫「砸殺環頸雉」吊屍玉米田示威　下場悲劇了

新竹跆拳女教練施爆！學童屁股「整片瘀青」無法走路　市府開罰了

「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

檢察長12人入圍名單曝光　「天下第一檢」是否異動成焦點

「購物站天后」炒股案　檢調2度搜索約談知名炒手到案

台北醉男「狂打司機頭部17拳」丟2萬提和解閃人　他硬起來提告

台版柬埔寨狠奪3命！首腦「藍道」逃5個月　4人羈押禁見

八軍團旗山彈藥庫附近「又起大火」出動204人　直升機投水灌救

139縣道死亡彎道又撞車「卡進電桿縫」　20歲騎士送醫

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

玩高空彈跳阿北幫打氣　聊一半突推下～女嚇歪

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

他散布女友裸照！得意笑「報警啊我開假帳號」　下場悲劇了

宜蘭農夫「砸殺環頸雉」吊屍玉米田示威　下場悲劇了

新竹跆拳女教練施爆！學童屁股「整片瘀青」無法走路　市府開罰了

「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲嗎

檢察長12人入圍名單曝光　「天下第一檢」是否異動成焦點

「購物站天后」炒股案　檢調2度搜索約談知名炒手到案

台北醉男「狂打司機頭部17拳」丟2萬提和解閃人　他硬起來提告

台版柬埔寨狠奪3命！首腦「藍道」逃5個月　4人羈押禁見

八軍團旗山彈藥庫附近「又起大火」出動204人　直升機投水灌救

139縣道死亡彎道又撞車「卡進電桿縫」　20歲騎士送醫

他散布女友裸照！得意笑「報警啊我開假帳號」　下場悲劇了

快訊／加拿大西部外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

宜蘭農夫「砸殺環頸雉」吊屍玉米田示威　下場悲劇了

新竹跆拳女教練施爆！學童屁股「整片瘀青」無法走路　市府開罰了

路透：「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分　空軍民兵將於今天被捕

每年補助10億人民幣　上海寶山誠邀台商來尋寶

電費4月調整！網傳「半夜洗衣服」較省電　台電澄清超清楚說明

國民黨秘書長喊「就是侯友宜」　名嘴：郭台銘又被國民黨賣了

芬蘭加入北約後　首度以成員國身分完成軍演

用量太少等於白塗！皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵

他直行遇騎士鬼切急轉彎　驚急煞：金紙早晚自己用

社會熱門新聞

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

台北醉男「狂打司機頭部17拳」他硬起來提告

男1招「誆」小姐出場騙啪　長相曝光

「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭

孔子第74代名醫性侵女患者！休息室伸魔爪

女屋主只包浴巾！清潔工抓肩減想做愛

彰化3男載「大肥腸」倒濁水溪！被逮下場慘了

女星豪宅玩吹牛　遭亂刀狂砍險喪命

即／五股驚悚車禍！騎士遭貨櫃車輾壓亡

貨車「輪胎磨成光頭」自撞滿地肉泥　國道警怒曝屍照

兩度對高中女生潑精　淫保全這下慘了

小黃司機遇醉漢　遭狂毆17拳手機還被搶

139縣道撞進電桿縫　20歲騎士送醫

更多熱門

相關新聞

她偷拍男友裸照自保　外流慘吃官司

她偷拍男友裸照自保　外流慘吃官司

于姓男子與陳姓女子透過網路認識並交往後，初次到對方家就大膽脫到全裸，僅用一條小碎花布遮住自己下體邊喊「american style man」，因為才剛交往、陳女見狀傻眼，以手機偷拍下于男裸照；之後2人戀情因細故告吹，陳女就傳了當時的裸照向友人抱怨，不料這張照片竟意外外流，于男在網路上發現自己光溜溜被看光，憤而對陳女提告，台北地檢署調查後依妨害秘密罪，日前將陳女起訴。

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

強拍前女友裸照逼下跪　林秉樞一舉動自曝漏網惡行

拍學妹裸照！男大生求原諒　瞎招讓他更慘

拍學妹裸照！男大生求原諒　瞎招讓他更慘

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

恐怖情人肖想她女兒！單親媽咬牙6度遭性侵

熟女師裸聊被開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

熟女師裸聊被開除　「線上賣身」8個月賺破200萬

關鍵字：

裸照

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

愛上會很累的三大星座！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面