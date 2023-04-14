他散布女友裸照！得意笑「報警啊我開假帳號」　下場悲劇了

▲他散布前女友裸照，得意笑「報警啊，我開假帳號」，下場悲劇了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園一名邱姓男子不滿女友分手，2022年3月將女友裸照、乳房特寫等照片上傳網路，並公開女友詳細個人資料，還向網友炫耀「我開假帳號」，認為警方根本抓不到他，直到女友發現裸照被外流後報警，全案因此曝光。桃園地院審理案情，依違反個資法判處邱男6個月徒刑、併科20萬元罰金。

根據判決書指出，邱男因感情糾紛對黃姓女友心生不滿，2022年3月1日將黃女全身及半身赤裸、乳房特寫、僅著內衣、沐浴等照片製作成影片後，上傳到某公開網站，還在影片中公開黃女的姓名、年齡、工作地點等個人資訊，更指控黃女的老闆破壞感情，實則暗指黃女對感情不忠。

邱男後來還透過朋友之手，把影片轉傳到一個擁有400多人的LINE群組，直到女友發現裸照被外流後報警，全案因此曝光。邱男原本在警訊、檢察官偵查時均堅決否認犯案，直到檢警搜索查扣他的手機，在手機中找到相關犯罪證據，他才坦承犯案。

桃園地院法官審理時表示，邱男為了報復黃友，擅自把女友私密影像、個資散布在公開網站或社群，供不特定人或特定多數人瀏覽，嚴重侵害黃女名譽、隱私及個人資料之自主權利，且還得意向網友炫耀，「他們去報警啊」、「但沒證據，我開假帳號」、「害我跑三次警局」、「不然他根本沒證據」等語。

法官認為，若非檢警積極蒐集證據，扣得關鍵作案手機，邱男也不會承認犯案，縱使後來坦認犯行，也是因為罪證確鑿，且未以積極取得黃女原諒，致黃女明確表明不願接受調解，審酌其犯罪動機、犯後態度及經濟狀況，依違反個資法判處邱男6個月有期徒刑，併科罰金20萬元，可易科罰金，可上訴。