獨／美食街阿嬤員工遭推倒！「老闆暴怒原因」曝光　櫃位停業避風頭

▲百貨公司美食街老闆推倒老年員工，背後真相竟是兒子推母親。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

西門町一間百貨公司22日發生一起事件！一名店家老闆不斷用髒話飆罵阿嬤級女員工，甚至出手將人推倒在地，一旁顧客見狀阻止，卻遭老闆大罵。事後該店家遭網友負評灌爆，警方調查發現，該名老闆與女員工為母子關係，該店家24日則暫停營業。

回顧整起事發經過，22日晚間7時許，老闆遭客人抱怨點餐態度冷淡，老闆母親得知後，便在廚房數落兒子要改善，雙方爆發口角，老闆走去距離10多公尺外的櫃位要找樓管評評理，老闆母親見狀趕緊追上來，希望別把事情鬧大。不料，卻遭老闆狂譙「「X你X做X小」等髒話，甚至直接動手將人推倒在地。這番激烈衝突，引來許多逛街顧客駐足圍觀，也有人忍不住上前制止，卻反遭老闆嗆聲「X你X，干你屁事，我是她老闆欸」。

▲該櫃位遭網友負評灌爆，24日停業避風頭中。（圖／記者黃哲民攝，下同）

事後該店家遭到網友負評灌爆，不少網友痛罵「惡劣老闆」、「可怕的老闆！！為何要這樣欺負一個老太太，雖然是你的員工」，更有不少人跑去Google評論狂刷負評，藉此宣洩心中的憤怒。

《ETtoday新聞雲》記者24日實際走訪該百貨公司，據了解，因23日有許多媒體前來採訪，加上擔任廚師的老闆母親受傷，該櫃位暫時停業避避風頭，百貨正研究後續處分，通常是罰款數百元到幾千元，嚴重損壞百貨聲譽者可撤櫃。

據悉，此櫃承租一年多，母子經營沒請店員，沒有類似違規紀錄，事發原因據說是老闆被客人抱怨點餐態度冷淡，老闆母親從廚房數落兒子要改善，2人就吵起來，老闆已為了情緒失控向百貨公司道歉。