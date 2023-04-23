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婆婆逼全家穿三角褲！見四角秒發飆「不換就走」　結局讓人妻爽翻

（示意圖／翻攝自pexels）

▲三角褲。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

生活習慣不同常常導致家庭成員間的摩擦。一名女網友透露，婆婆堅持全家一定要穿三角內褲，但老公和兒子都比較喜歡四角褲，所以她也偷偷買給家人穿，不料婆婆近日在陽台看到四角褲，不僅當場發飆，還把內褲全部丟掉，甚至「不換回三角內褲就搬出去」，讓她相當傻眼，但結果卻是因禍得福。

原PO在網路論壇Dcard發文，「有一天我在曬衣服的時候婆婆問：曬在那邊的四角內褲是誰的？我：老公的！結果婆婆整個氣炸！！！然後跑去問我老公誰買的四角內褲（當然是我本人買的）。剛開始跟老公交往的時候看到老公穿三角內褲的時候，我真的笑出來（沒有批評穿三角的意思）。」

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女網友提到，「因為我個人比較喜歡四角內褲，看起來比較成熟的感覺，連兒子也喜歡四角內褲！但我不懂婆婆為什麼氣成這樣，後來直接把我買的四角內褲通通丟掉，買了一批三角阿公內褲回來要我老公穿。」

人妻表示，「老公說他念書時住宿舍看到很多同學都穿四角內褲，他當時也買過覺得四角內褲比較舒服，但婆婆非常不同意，所以他的四角內褲都是在學校穿，回家都換成三角內褲！他以為婚後婆婆應該不會干涉了，但結果也是氣炸！最後......婆婆說不換回三角內褲就搬出去！所以我成功可以搬出婆家的大功臣居然是一件四角內褲！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「婆婆有什麼毛病？他是每天要看他兒子的半裸體喔」、「開頭跟婆婆住就是悲劇」、「婆婆超有事ㄟ（欸），都幾歲的人了還管人家穿什麼內褲」、「控制欲也太強了，搬出去也好，估計就是認為兒子被搶的婆婆」、「該不會是婆婆以前被穿四角褲的男人傷害過，所以仇恨所有四角褲。」

婆婆逼全家穿三角褲…見四角秒發飆「不換就搬出去」　結局讓人妻爽翻

▲Dcard網友發文。（圖／翻攝自Dcard）


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