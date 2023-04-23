麻糬變ㄇㄨㄚˇㄐ一ˊ！老鼠變鳥企　「台語注音文」 逗樂老師　

▲國小生在國語考卷上寫下「台語注音文」，讓老師邊改邊笑。（圖／黃國平提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國小學這周剛結束期中考試，有不少老師在臉書分享批改考卷心得，台北市永安國小一年級導師黃國平就分享，最近改國語考卷學生造句，「台語注音文」讓他邊改邊笑，像是有學生寫「又ㄖㄨㄢˇ又ㄊ一ㄢˊ的ㄇㄨㄚˇㄐ一ˊ」（麻糬），把茼蒿寫成「ㄉㄤ ㄜ」，邊改還要邊猜，引發網友和老師們熱烈討論。

黃國平發文吸引許多國小老師跟進分享批改過的「台語注音文」，像是「ㄌㄨㄢˇ ㄐ一ㄥˊ ㄚ」（鬧鐘）、「ㄏㄨㄟ ㄍ一 ㄨㄢˊ ㄋㄚˋ」（花枝丸）、「ㄅㄚˋ ㄎㄨˋ」（倒車）、「ㄉㄞˊㄨㄢ」（台灣）、「我在家會幫忙ㄆㄤˊ菜」（端菜）、「又ㄌㄩ、又ㄘㄨㄟ、的ㄅㄚㄌㄚˋ」（芭樂）、還有學生把老鼠寫：「鳥企」、奶奶也變成了「阿罵」或「ㄚ ㄇㄚˋ」。有網友說「那個鬧鐘、花枝丸⋯⋯⋯嚇到我了」、「是阿嬤養大的孩子，台語很輪轉喔」、「很好啊，台語滿分」

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黃國平接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，對於很多台語主流化、約定俗成化的用詞，像是芭樂、茼蒿、麻糬等，多數民眾很常用台語發音，小一生還不懂得把拼音轉化，就會出現這種「台語注音文」，但其實學生從生活經驗出發答題，也不能算錯，所以遇到類似答案都不會扣分，只會機會教育，提醒學生正確的國語注音。

不過，黃國平也說，政府積極推動雙語教育，一旦從小一就開始全面實施後，小一生同時面臨國語、閩南語、英語三種語言，擔心會造成更多語言學習的干擾，希望政府在推動此教育政策時，可以綜合評估考量。