新冠變種XBB.1.16「大角星」傳染力強！專家提醒「2族群」威脅大

▲變異株大角星在國際傳播，醫師仍建議接種疫苗預防重症。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠本土疫情趨緩，不少大型活動都陸續舉辦，但近期變異株「大角星」（Arcturus）仍在國際傳播。專家提醒，目前已有20幾個國家都有案例，台灣也早有境外移入，尤其對「小孩」和「老人」威脅較高，仍需要特別留意。

新冠Omicron亞變種病毒XBB.1.16被稱為「大角星」（Arcturus），XBB.1.16是已知傳染力最強的Omicron變異株，疫情已經蔓延到美國、英國、新加坡、馬來西亞、印度等多國，世界衛生組織也在3月底把它列為「監測中的變種」。而印度也有許多感染者出現結膜炎或是眼睛紅癢，這是先前沒有出現的新冠症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬受訪時表示，大角星變異株早在2021年底就已經出現，目前大概20幾個國家都有案例，泰國前幾天才一名年長者死亡，不過整體來說，這個變異株的致死率不算高，還不至於有嚴重威脅，但對小孩和老人來說，仍要特別注意。

黃高彬說，該變異株致死率不強，只是傳染力和免疫逃脫能力比較強，但仍有可能引發重症，年長者中尤其是有共病的，要特別小心，另外則是小孩族群抵抗力比較不好，也須留意自我保護。

黃高彬也坦言，雖然現在的疫苗對這個變異株是沒有防護效果，但接種仍有助預防重症，台灣目前有14例大角星個案，不過都還是境外移入，目前初步看起來，短時間出現大量本土案例機會不太，但民眾仍須做好個人衛生習慣，出國還是建議在飛機上和密閉空間時，都要戴上口罩。