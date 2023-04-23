許淑華反擊完徐巧芯再出招　列33次紀錄：你是不是大會都曠職嘛？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯在贏的黨內立委初選後，再公布2024潛在競爭對手、民進黨的議員許淑華多次未到北市議會質詢的證據，遭許淑華反擊「芯水小偷」。對此，徐巧芯開嗆，列出33次開會時間，「所以你是不是大會都曠職嘛，一句話？底下那一個有到？倒是說說？」

徐巧芯曝光許淑華未至北市議會質詢的「空座位照」指控對方很多大會都沒參加，2021年12月3日承諾會認真上班，但連續三個會期，作為一個市議員一定要出席的禮拜三大會都完全沒來，市長專案報告沒來、審查預算沒來甚至敬老金復議案投完票就離開。

許淑華回擊，大會簽到沒有規定一定要在會場，議員可以在外面會勘、開協調會，做真正議員該做的工作，且辦公室都有電視螢幕可以看到議場狀況，還酸徐巧芯地方都反應很少在選區看到「芯水小偷」，希望在未來半年的選戰中，不要只有拜票的時候看得到人。

徐巧芯則明確列出會議時間，2020年自2021年18場、2022年12場、2023年3場，總共33次會議，「底下那一個有到？倒是說說？」

根據徐巧芯所提出的許淑華出缺席紀錄，包括2020年10月27大會，對方簽到缺席完全沒來，10月28日市長專案報告，報告時間完全沒來，11月3日大會缺席、11月24日、12月15日大會完全沒來，12月22日大會敬老金覆議，投完票就離開、12月29日至隔年大會預算審查都沒來，只有1月6日大會來一下就走，1月11日、12日大會又沒來，1月14日來拿咖啡，1月20日政黨協商跟大會沒到，1月25日在停車場看到她但在議場沒看到，1月26日又沒看到人。

而在2022年，許淑華3月25日、3月30日大會沒來，4月13日大會，14:42才抵達，5月4日、6月15日大會完全沒來，6月22日遲到，接著6月28日、6月29日、8月24日大會都沒來，10月13日預算審查也沒來；2023年則是4月12日大會開議沒來，然後4月13日大會有出息，4月19日大會完全沒來。